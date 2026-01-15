Prima pagină » Știrile zilei » Rusia: Un diplomat britanic a fost expulzat sub acuzația de spionaj

Rusia: Un diplomat britanic a fost expulzat sub acuzația de spionaj

Guvernul rus a expulzat joi un diplomat britanic sub acuzația că ar fi un ofițer nedeclarat al serviciilor de informații ale Marii Britanii.
Rusia: Un diplomat britanic a fost expulzat sub acuzația de spionaj
Sursa foto: X
Radu Mocanu
15 ian. 2026, 10:56, Știri externe

Potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), diplomatul britanic, care ocupa funcția de secretar adjunct la Ambasada Marii Britanii din Moscova, ar fi desfășurat activități sub acoperire, iar autoritățile ruse i-au acordat acestuia de două săptămâni pentru a părăsi țara. 

Danae Dholakia, însărcinata cu afaceri a Marii Britanii în Rusia, a fost convocată la ministerul de Externe pentru a i se transmite o nota oficială de protest. 

„S-a subliniat din nou că Moscova nu va tolera activitățile ofițerilor de informații britanici nedeclarați în Rusia. De asemenea, a fost emis un avertisment că, dacă Londra escaladează situația, partea rusă va oferi un răspuns decisiv „în oglindă”, a transmis ministerul, citat de Reuters. 

De la începutului Războiului din Ucraina, tensiunile dintre statele occidentale și Moscova au escaladat considerabil. Guvernul rus acuză serviciile de informații occidentale că și-ar fi intensificat acțiunile de spionaj, recrutare și destabilizare internă în Rusia. 

La rândul lor, guvernele occidentale acuză că serviciile de spionaj de la Moscova ar fi coordonat atacuri cibernetice și acțiuni de sabotaj pe teritoriul statelor occidentale. 

Recomandarea video

EXCLUSIV Înalta Curte condusă de Lia Savonea trimite la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților
G4Media
Orașele din România în care ninge 13 zile la rând, începând de astăzi, potrivit meteorologilor Accuweather
Gandul
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
Cancan
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport
Reacția dură a lui Dan Capatos, după ce Gino Iorgulescu a spus că fiul său nu are discernământ: „Nu poate fi tutorele lui Mario, că nu este capabil de așa ceva”
Libertatea
Cu ce probleme de sănătate te-ai putea confrunta în 2026, în funcție de zodia ta
CSID
Presa franceză scrie că Dacia pregătește un nou model. Cum se va chema și cât ar putea costa?
Promotor