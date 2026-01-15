Rusia: Un diplomat britanic a fost expulzat sub acuzația de spionaj

Potrivit Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB), diplomatul britanic, care ocupa funcția de secretar adjunct la Ambasada Marii Britanii din Moscova, ar fi desfășurat activități sub acoperire, iar autoritățile ruse i-au acordat acestuia de două săptămâni pentru a părăsi țara.

Danae Dholakia, însărcinata cu afaceri a Marii Britanii în Rusia, a fost convocată la ministerul de Externe pentru a i se transmite o nota oficială de protest.

„S-a subliniat din nou că Moscova nu va tolera activitățile ofițerilor de informații britanici nedeclarați în Rusia. De asemenea, a fost emis un avertisment că, dacă Londra escaladează situația, partea rusă va oferi un răspuns decisiv „în oglindă”, a transmis ministerul, citat de Reuters.

De la începutului Războiului din Ucraina, tensiunile dintre statele occidentale și Moscova au escaladat considerabil. Guvernul rus acuză serviciile de informații occidentale că și-ar fi intensificat acțiunile de spionaj, recrutare și destabilizare internă în Rusia.

La rândul lor, guvernele occidentale acuză că serviciile de spionaj de la Moscova ar fi coordonat atacuri cibernetice și acțiuni de sabotaj pe teritoriul statelor occidentale.