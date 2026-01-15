Prima pagină » Știrile zilei » Marea Britanie pregătește un răspuns după expulzarea unui diplomat britanic din Rusia

Guvernul britanic a anunțat joi că analizează un răspuns după ce ministerul rus de Externe a expulzat un diplomat britanic, sub acuzația că ar fi un ofițer nedeclarat al serviciilor de informații.
15 ian. 2026, 12:46, Știri externe

„Vizarea diplomaților britanici vine din disperare, iar acțiuni de acest gen subminează condițiile de bază necesare pentru ca misiunile diplomatice să funcționeze”, transmite diplomația britanică, citată de Reuters

Potrivit ministerului britanic de Externe, demersurile Moscovei nu reperezientă o premieră, notând: „Nu este prima dată când Kremlinul a făcut acuzații răuvoitoare și nefondate împotriva personalului nostru”. 

Joi, un diplomati britnaic a a fost expulzat de autoritățile ruse după ce FSB (Serviciul Federal de Securitate al Rusiei) a anunțat că acesta ar ar fi desfășurat activități sub acoperire. Guvernul de la Moscova i-a acordat două săptămâni pentru a părăsi țara. 

„S-a subliniat din nou că Moscova nu va tolera activitățile ofițerilor de informații britanici nedeclarați în Rusia. De asemenea, a fost emis un avertisment că, dacă Londra escaladează situația, partea rusă va oferi un răspuns decisiv „în oglindă”, a transmis ministerul rus de Externe.

