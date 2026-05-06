Zalando înregistrează un prim trimestru finan solid, susținut de inteligența artificială și de integrarea ABOUT YOU

„Rezultatele primului trimestru demonstrează soliditatea strategiei noastre. Suntem mulțumiți de ritmul în care scalăm inovațiile bazate pe inteligență artificială și integrăm ABOUT YOU„, a declarat Robert Gentz, co-CEO Zalando. „Infrastructura și datele unice pe care le-am construit în 17 ani, cel mai bogat set de informații specifice modei din Europa și cea mai extinsă rețea logistică de pe continent, devin un avantaj decisiv atunci când sunt combinate cu inteligența artificială.”

GMV-ul grupului a crescut cu 21,7% pe bază raportată, ajungând la 4,3 miliarde de euro, iar veniturile au atins 3 miliarde de euro. EBIT-ul ajustat a crescut cu 38,7% față de anul anterior, cu marja EBIT ajustată a grupului crescând de la 1,9% la 2,2%. Pentru exercițiul financiar 2026, Zalando își menține estimările, proiectând o creștere a GMV și a veniturilor de 12%-17% și un EBIT ajustat cuprins între 660 și 740 de milioane de euro.

