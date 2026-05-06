Prima pagină » Comunicate » Zalando înregistrează un prim trimestru finan solid, susținut de inteligența artificială și de integrarea ABOUT YOU

Zalando înregistrează un prim trimestru finan solid, susținut de inteligența artificială și de integrarea ABOUT YOU

Zalando SE („Zalando"), liderul european în tehnologie pentru modă și lifestyle, a raportat astăzi rezultate solide pentru primul trimestru al anului 2026. Vânzările și profiturile s-au consolidat în continuare, pe fondul implementării inteligenței artificiale și al achiziției ABOUT YOU, care au generat creștere și câștiguri de eficiență atât în B2C, cât și în B2B.
Zalando înregistrează un prim trimestru finan solid, susținut de inteligența artificială și de integrarea ABOUT YOU
Mediafax
06 mai 2026, 17:02, Comunicate

Rezultatele primului trimestru demonstrează soliditatea strategiei noastre. Suntem mulțumiți de ritmul în care scalăm inovațiile bazate pe inteligență artificială și integrăm ABOUT YOU„, a declarat Robert Gentz, co-CEO Zalando. „Infrastructura și datele unice pe care le-am construit în 17 ani, cel mai bogat set de informații specifice modei din Europa și cea mai extinsă rețea logistică de pe continent, devin un avantaj decisiv atunci când sunt combinate cu inteligența artificială.”

GMV-ul grupului a crescut cu 21,7% pe bază raportată, ajungând la 4,3 miliarde de euro, iar veniturile au atins 3 miliarde de euro. EBIT-ul ajustat a crescut cu 38,7% față de anul anterior, cu marja EBIT ajustată a grupului crescând de la 1,9% la 2,2%. Pentru exercițiul financiar 2026, Zalando își menține estimările, proiectând o creștere a GMV și a veniturilor de 12%-17% și un EBIT ajustat cuprins între 660 și 740 de milioane de euro.

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

Pro-occidental vs pro-european. Ce s-a schimbat în ultimul timp în discursul lui Nicușor Dan
G4Media
Ce spune Grindeanu despre o colaborare cu AUR. Nu o exclude complet, dar invocă anumite condiții
Gandul
Prezentatoarea TV a anunțat că are cancer, în direct: 'Voi lua o pauză pentru tratament și operație'
Cancan
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport
Scenariul „interesant” în care a treia tabără din PNL intră în joc și înclină balanța decisiv: „Nu-l văd pe președinte să scoată din pălărie o variantă rezonabilă”
Libertatea
Obiceiuri care atrag prosperitatea. Ce recomandă Lidia Fecioru să faci zilnic?
CSID
Duster 2 pe GPL, recuperat și pus la vânzare. Cum arată SUV-ul cu 83.781 km
Promotor