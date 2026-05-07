Produsele BIPA pot fi comandate acum prin Glovo. Disponibile în aplicație, la aceleași prețuri ca în magazine

BIPA, brandul de drogherii al grupului german REWE Group, își continuă dezvoltarea pe piața din România și anunță lansarea serviciului de livrare prin intermediul platformei Glovo. Astfel, consumatorii pot comanda produsele preferate direct din aplicație, cu livrare rapidă la domiciliu. Serviciul este disponibil pentru comenzile plasate din magazinele BIPA din Mega Mall București și Chiajna Shopping Center, produsele fiind listate în aplicație la aceleași prețuri ca în magazinele fizice.
Mediafax
07 mai 2026, 18:01, Comunicate

Sortimentul disponibil prin Glovo reflectă oferta din magazine, incluzând atât branduri internaționale cunoscute, cât și produse marcă proprie BIPA, dezvoltate pentru a oferi soluții accesibile, cu un raport echilibrat între calitate și preț. Serviciul de livrare este disponibil în prezent în BIPA Chiajna Shopping Center și BIPA București Mega Mall, cu un timp mediu de livrare de aproximativ 38 minute.

 Ne dorim să fim cât mai aproape de consumatorii noștri și să le oferim soluții de cumpărare adaptate stilului lor de viață. Parteneriatul cu Glovo ne permite să aducem produsele BIPA mai rapid și mai ușor la îndemâna clienților, păstrând aceeași politică de prețuri ca în magazinele fizice.”, a declarat Martin Gaber, CEO BIPA România.

Prin această inițiativă, BIPA răspunde nevoilor tot mai dinamice ale consumatorilor și oferă o experiență de cumpărare flexibilă, adaptată ritmului cotidian. Clienții au astfel acces rapid la o gamă variată de produse de beauty, îngrijire personală, sănătate și produse pentru casă, livrate direct la ușă.

