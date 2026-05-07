City Grill Group a deschis cafeneaua-bistro din Cazinoul Constanta

Cazinoul Constanta a fost, timp de generatii, un punct de reper al orasului. Dupa mai bine de zece ani de inchidere si o restaurare de peste 40 de milioane de euro, monumentul Art Nouveau si-a redeschis portile in mai 2025. La un an distanta, in pragul sezonului estival 2026, City Grill Group a deschis in interiorul lui o cafenea-bistro cu vedere la mare si o capacitate de pâna la 350 de persoane.

Soft-opening-ul a avut loc chiar inainte de minivacanta de 1 Mai, in care peste 5.000 de persoane au vizitat Cazinoul.

In cele trei zile ale minivacantei, cafeneaua a functionat la capacitate maxima, in ciuda temperaturilor scazute care au marcat inceputul sezonului pe litoral. Atât terasa, cât si spatiul interior au fost ocupate permanent, iar fluxul intens de vizitatori a fost gestionat fara sincope operationale, un test important intr-un weekend cu trafic ridicat, derulat la doar câteva zile de la deschiderea locatiei.

Investitia in amenajare a fost de 550.000 de euro. Bistroul opereaza la parterul si subsolul monumentului istoric, pe o suprafata utila de 550 mp, completata de o terasa exterioara de 324 mp, cu vedere directa la Marea Neagra. Echipa este formata din 50 de oameni, terasa are 200 de locuri, interiorul 150, iar programul este 08:00–24:00.

