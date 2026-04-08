City Grill Group: de la ‘mult si bun’ la ‘clar, echilibrat si relevant’ Clientul roman devine mai selectiv. Ce tendinte redefinesc acum piata de restaurante.

Consumul in restaurante intra intr-o etapa mai disciplinata, in care varietatea pierde teren in fata claritatii si a executiei. In ultimii cinci ani, preferintele consumatorilor din restaurantele City Grill Group s-au schimbat vizibil: interesul pentru provenienta ingredientelor a crescut, meniurile mai concentrate sunt preferate, iar experienta completa - raport pret/calitate, servicii, design, atmosfera - a devenit criteriul principal de revenire. Tendinta confirma o maturizare reala a pietei locale, in linie cu evolutiile din pietele internationale
Mediafax
08 apr. 2026, 12:43, Comunicate

Meniuri mai scurte, dar mai clare

Una dintre cele mai vizibile schimbari in industrie este simplificarea meniurilor, nu din lipsa de optiuni, ci ca raspuns la o nevoie de coerenta si controlul calitatii. La nivel global, restaurantele reduc complexitatea si concentreaza resursele pe executie impecabila. Tendinta este deja vizibila in Romania, unde grupurile mature incep sa prefere consistenta in locul varietatii.

Fata de acum 5-10 ani, clientul este mult mai informat, mai curios si mult mai atent la ce primeste in farfurie. Nu mai vorbim despre cantitate, ci despre echilibru, prospetime si calitatea reala a ingredientelor. Oamenii citesc meniul altfel si vor sa stie ce aleg. Nu mai este suficient sa ai un meniu stufos, trebuie sa ai un concept bine gandit si foarte bine executat. Presiunea pe forta de munca si pe costuri accelereaza aceasta directie in toata piata”, spune Dragos Bercea, Corporate Executive Chef City Grill Group

