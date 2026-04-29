FERRARI PUROSANGUE IN CONFIGURATIE HANDLING SPECIALE

• Noua configurație Handling Speciale, disponibilă la cerere, duce și mai departe performanțele Ferrari Purosangue, primul model cu patru uși și patru locuri din Maranello. • O nouă calibrare a suspensiei active oferă un răspuns și mai rapid la comenzile șoferului. • Strategiile inovatoare de schimbare a treptelor de viteză fac ca Purosangue, în configurația Handling Speciale, să fie mai sportiv și mai dinamic la turații medii și ridicate ale motorului, amplificând totodată experiența sonoră. • Opțiunile exclusive de personalizare contribuie la un caracter distinctiv și inconfundabil.
Mediafax
29 apr. 2026, 18:34, Comunicate

Ferrari a prezentat astăzi Handling Speciale, o nouă și exclusivă configurație disponibilă la cerere pentru Ferrari Purosangue, dezvoltată pentru a intensifica și mai mult caracterul sportiv al primului Ferrari cu patru uși și patru locuri din istoria brandului.

Configurația Handling Speciale a fost creată pentru a oferi o experiență de condus și mai sportivă, prin rafinarea reacțiilor mecanice și electronice ale mașinii, fără a compromite versatilitatea de zi cu zi care definește Ferrari Purosangue. Este destinată celor care caută un setup cu un accent și mai puternic pe sportivitate, păstrând în același timp capacitatea de a utiliza mașina zilnic și în orice context.

Atributele definitorii ale unei configurații autentice cu patru locuri – spațiul complet pentru patru pasageri, poziția de condus mai înaltă, dar sportivă, precum și funcționalitatea generală a habitaclului – rămân neschimbate.  Arhitectura de bază a Ferrari Purosangue în configurația Handling Speciale continuă să fie apreciatul layout cu patru uși bazat pe o arhitectură transaxle, cu un motor V12 aspirat natural poziționat front‑central și cutia de viteze montată în spate, în combinație cu sisteme de dinamică a vehiculului de ultimă generație. Noua configurație revizuiește semnificativ mai multe elemente esențiale ale răspunsului dinamic, inclusiv calibrarea suspensiei active, concepută pentru a reduce mișcările caroseriei cu 10% și pentru a oferi o senzație vizibil mai compactă. Drept urmare, Ferrari Purosangue, în configurația Handling Speciale, reacționează mai direct la comenzile șoferului, amplificând senzația de control în succesiunea virajelor și în timpul schimbărilor rapide de direcție.

