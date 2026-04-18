Sorin Grindeanu despre tentativele de vânzare a companiilor de stat: „Stăm și spunem despre șobolănismele pe care încearcă să le facă”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat sâmbătă, la Timișoara, că situația politică actuală din interiorul guvernării este problematică și că România se confruntă cu probleme serioase, în contextul disputelor din coaliție.

Întrebat care este direcția pe care și-o dorește PSD, referitor la guvernare, Grindeanu a spus că decizia nu îi aparține doar lui, ci va fi luată prin vot intern, de mii de membri ai partidului.

„Asta vor decide colegii mei luni. Nu doar eu. Se votează aproape 5.000 de oameni. Dar pot să vă spun ceva. Trăim o perioadă în care există foarte multă emoție publică legată de politică. În acest moment, din punctul meu de vedere, România și guvernul nu mai funcționează”, a spus Grindeanu.

El a adus critici la adresa actualei activități a coaliției, acuzând lipsa de coerență și conflictele dintre partenerii de guvernare și dintre partide.

„Noi ne uităm la prostiile și porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalți. Ceilalți ne urmăresc pe noi. Noi stăm și spunem despre șobolănismele pe care încearcă să le facă, pe ultima sută de metri”, a afirmat liderul PSD.

Sorin Grindeanu a adus în discuție și subiectul companiilor de stat.

„Când te gândești să vinzi CEC, RomGaz, TransGaz, Aeroportul București, Portul Constanța, Transelectrica, toate aceste companii, Hidroelectrica, toate aceste companii înseamnă, sau sunt companii pe plus, sunt companii profitabile, care aduc în fiecare an venituri și dividende la bugetul de stat. Să încerci să vinzi pe ultima sută de metri aceste companii, asta înseamnă de fapt să furi toată cămara”, a declarat acesta.

Situația politică actuală afectează în mod serios modul în care este condusă România, a afirmat Grindeanu.

„Cred că în acest moment România a devenit neguvernabilă. România a devenit neguvernabilă și actul de guvernare este unul incoerent. Fie că ești social-democrat, userist, liberal sau faci parte din minorități, nu cred că ești mulțumit astăzi de modul în care funcționează guvernul”, a spus Grindeanu.

„Iar lucrul ăsta trebuie să înceteze. Asta nu este guvernare în folosul oamenilor și asta nu este o guvernare pentru români. Și atunci, părerea mea personală este că trebuie să facem ceva astfel încât să revenim la prioritățile românilor. Românii în continuare au nevoie de autostrăzi, românii în continuare au nevoie de spitale, românii au nevoie de investiții locale”, a spus Sorin Grindeanu.