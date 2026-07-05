Gândul: „Asta merită Trump și America”. Derapajul unui fost candidat la șefia USR

Marinescu a răbufnit după ce primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a prezentat proiectul Parcului „Donald Trump” și a menționat importanța relației dintre România și SUA.

„Parteneriatul Strategic dintre România și Statele Unite ale Americii reprezintă una dintre cele mai importante garanții în acest sens, ale parcursului nostru democratic și occidental. Tocmai de aceea, orice proiect care întărește această relație este un câștig pentru România și pentru români”, a transmis Băluță în postarea sa.

Șerban Marinescu a repostat mesajul edilului direct pe pagina sa de Facebook și a aruncat insulte grele la adresa Casei Albe, a președintelui american și a bucureștenilor care l-au votat pe Băluță.

„Micuța căsuță albă din polistiren unde noapte te poți p..a pe geam direct în birouașul oval. Eu chiar susțin pentru ca efectiv asta merită Trump, America de ziua ei și tot Sectorul 4 care l-a votat pe Băluță,” a scris acesta.

Marinescu este un personaj cu influență în structurile USR. El face parte din nucleul dur al partidului și este un apropiat al facțiunii care controlează conducerea centrală (tabăra formată din Cătălin Drulă, Cristian Ghinea și Dan Barna).

De-a lungul anilor, Marinescu a strâns un istoric politic important în interiorul formațiunii:

Manager de proiect în Secretariatul General al USR, șef de campanii, angajat din 2019

Consilier parlamentar, funcție din care a lucrat în mod direct în Parlament pentru mai mulți deputați și senatori USR.

Candidat la șefia USR în anul 2017.

Activist local foarte implicat în București (Sectorul 6), unde organizează campanii și proiecte de urbanism, cum este inițiativa pentru Parcul Uranus. De altfel, cu doar 6 zile în urmă, el a avut o intervenție pe Facebook în care a lăudat salvarea pădurii Comorova din Mangalia.

Atacul la adresa lui Băluță este doar cel mai recent dintr-o serie lungă de controverse în care Șerban Marinescu a fost implicat. Limbajul său agresiv a creat probleme mari și în trecut.

Cea mai mare dispută a avut loc în perioada în care Dacian Cioloș a părăsit USR. Atunci, Marinescu a postat un mesaj extrem de vulgar la adresa fostului premier – „M..e Cioloș”.

Comportamentul său a fost aspru criticat de analiști și foști colegi de partid. Printre ei, scriitorul și activistul Valeriu Nicolae a avertizat public că USR riscă să se transforme într-o „sectă radicală”, unde liderii promovează oamenii pe bază de gașcă în locul meritocrației și recompensează agresivitatea verbală.