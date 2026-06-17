Adrian Veștea depune joi lista de miniștri și programul de guvernare / Guvernul Veștea, respins și de USR / PNL organizează Congres extraordinar duminică / Ce propune guvernul Veștea în Justiție, Apărare, Educație

Ilie Bolojan propune Congres extraordinar al PNL pe 21 iunie: „Este momentul să punem lucrurile în ordine” Partidul Național Liberal ar urma să își stabilească direcția politică în cadrul unui Congres extraordinar propus pentru data de 21 iunie, a anunțat Ilie Bolojan într-o postare publicată pe Facebook. „Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”, a transmis Bolojan. Kelemen Hunor respinge acuzațiile privind legătura dintre Bolojan și Magyar în decizia UDMR referitor la guvernul Veștea: „Fabulații și invenții” Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a reacționat miercuri seara, pe Facebook, la mai multe informații apărute în spațiul public privind presupuse influențe externe asupra deciziei partidului de a nu vota guvernul Veștea. În ultimele ore s-a vehiculat că Peter Magyar și Ilie Bolojan ar fi purtat discuții privind un contract avantajos pentru gazele extrase de OMV din proiectul Neptun Deep. Potrivit unor surse citate de Gândul, acest aspect ar reprezenta, de fapt, motivul din culise pentru care UDMR nu susține Guvernul Adrian Veștea. „Văd că unii susțin, fără nicio dovadă și fără un pic de rușine, că noi, UDMR, am fi luat decizia de a nu vota Guvernul Veștea după ce am fost sunat de premierul Ungariei, Magyar Peter. Alții, merg chiar mai departe și au reușit să dezvolte o conspirație întreagă: Ilie Bolojan a făcut o înțelegere cu Magyar pentru gazele din Marea Neagră, apoi l-a rugat pe Magyar să mă sune pe mine și să mă roage să nu-l votăm pe domnul Veștea. Alții delirează și spun că europarlamentarul Siegfried Mureșan l-a pus pe președintele PPE, Manfred Weber, să-l sune pe premierul Magyar, ca să mă sune, apoi, pe mine pentru a nu vota investirea Guvernului Veștea. Toate aceste povești sunt fabulații și invenții, lipsite și de orice logică.”, a transmis liderul UDMR. Alin Tișe: PNL este dator să participe la instalarea unui guvern. Nu poate sabota realizarea și crearea unui guvern al acestei țări Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a afirmat miercuri seara, într-o intervenție telefonică la Antena 3 CNN, că PNL trebuie să voteze învestirea cabinetului Veștea, chiar dacă ulterior ar decide să treacă în opoziție. El a subliniat că formațiunea are obligația de a pune „înaintea interesului de partid existența statului de drept” și a punctat că blocajul politic prelungit afectează economia și populația. „Consider că Partidul Național Liberal este obligat să se situeze deasupra vremurilor și să pună înaintea interesului de partid existența statului de drept. Pentru că în momentul de față, prin această criză prelungită de 50 de zile, Partidul Național Liberal și-a uitat menirea pentru care există în Parlament. (…) PNL-ul este dator pentru această țară să participe la instaurarea unui guvern, iar dacă ulterior PNL-ul dorește să rămână în opoziție, nu are decât să o facă. Dar în niciun caz nu poate sabota realizarea și crearea unui guvern al acestei țări”, a spus Tișe la Antena 3 CNN. Lider liberal: Veștea este exclus de ieri din partid, la congresul PNL din weekend nu se va vorbi despre Veștea Europarlamentarul liberal Gheorghe Falcă a declarat că Adrian Veștea „este exclus de ieri din PNL”. Falcă a explicat că este vorba despre o autoexcludere și că la congresul PNL din weekend nu se va vorbi despre Veștea. Declarația a fost făcută miercuri seara în timpul unei intervenții telefonice la Antena 3 CNN. „Domnul Veștea este exclus de ieri din partid. Noi nu o să avem pe ordinea de zi excluderea domnului Veștea în congres”, a declarat liderul liberal. El a mai spus că liberalii fac congres „pentru a da noua direcție în partid” și a explicat că Veștea este „autoexclus, iar noi duminică nu o să vorbim de domnul Veștea.” Deputat AUR: 53% șanse să votăm guvernul Veștea, simt că ceva bun se întâmplă Deputatul AUR, Mohammad Murad, a lăsat să se înțeleagă că parlamentarii lui George Simion ar putea vota pentru învestirea Guvernului Veștea. „Eu cred că mâine o să vedem răsăritul (…) nu am informații, dar simt că se întâmplă ceva pozitiv”, a spus Murad adăugând că „dintre două rele, aleg cel mai mic rău”. „Țara are nevoie, depășește interesul partidului (criza actuală n.r.) și intrăm pe platforma națională (…) asumăm orice decizie dacă duce la ceva bun pentru țară (…) Este nevoie de un nou început”, a explicat Mohammad Murad. Mesajul lui Adrian Veștea: Programul de guvernare, în fază finală de pregătire. Va fi depus în Parlament, joi dimineață, împreună cu lista miniștrilor Premierul desemnat Adrian Ioan Veștea a anunțat miercuri seară că programul de guvernare se află în etapa finală de definitivare, urmând să fie depus în Parlament împreună cu lista miniștrilor, joi, în prima parte a zilei. Potrivit premierului desemnat, echipa guvernamentală lucrează la un program „realist, aplicabil și sustenabil”, care să respecte constrângerile bugetare și să asigure stabilitatea macroeconomică. „Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul”, a transmis Adrian Ioan Veștea. „Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni”, a declarat acesta. Ce își dorește Guvernul Veștea în materie de politică externă: Creșterea vizibilității României în UE și NATO și finalizarea aderării la OCDE în 2026, printre propuneri Programul de guvernare propus de guvernul Veștea în domeniul politicii externe pune accent pe consolidarea parteneriatului strategic cu Statele Unite, creșterea vizibilității României în UE și NATO, finalizarea aderării țării la OCDE în 2026, dar și pe sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova și Ucrainei. Programul de guvernare prevede că politica externă a României trebuie să devină „un domeniu de promovare activă a interesului naţional, un pilon strategic al securităţii naţionale, al rezilienţei societale, al dezvoltării economice sustenabile şi al profilului său internaţional. (…) Apartenenţa la NATO, statutul de stat membru al Uniunii Europene şi Parteneriatul Strategic cu Statele Unite ale Americii rămân baza politicii externe şi de securitate a României, în strânsă corelare cu angajamentele asumate în plan euroatlantic”, se arată în programul de guvernare consultat de MEDIAFAX. Potrivit documentului sunt include prioritățile strategice, obiectivele în plan extern, parteneriatul strategic cu SUA, precum și alte propuneri. CITEȘTE AICI CE INCLUDE CAPITOLUL POLITICĂ EXTERNĂ Ce propune Guvernul Adrian Veștea: țintă de 15% din buget până în 2030 pentru educație și cercetare Proiectul programului de guvernare pentru domeniul Educației și Cercetării propune o serie amplă de reforme structurale, cu obiectiv central atingerea pragului de 15% din bugetul general pentru educație până în anul 2030. Proiectul de program de guvernare poziționează educația și cercetarea drept motoare ale dezvoltării economice și sociale, cu accent pe investiții, digitalizare, reducerea abandonului școlar și creșterea competitivității sistemului universitar. CITEȘTE AICI CE INCLUDE CAPITOLUL EDUCAȚIE Ce propune Guvernul Veștea în Apărare: investiții SAFE de miliarde, modernizarea armatei și securitate legată de economie În cadrul programului de guvernare al premierului desemnat Adrian Veștea este inclus și capitolul Apărare, dar și programul SAFE. Conform documentului revizuit de MEDIAFAX, România va folosi integral fondurile europene din Programul SAFE – Security Action for Europe, în valoare de 16,68 miliarde de euro, pentru înzestrarea Armatei, infrastructură cu dublă utilizare și industria de apărare. Capitolul Apărare al programului propus pornește de la un contextul geopolitic de astăzi, marcat de războiul din Ucraina și de riscuri crescute la granițele României. Textul arată că „Europa traversează cea mai gravă criză de securitate de la cel de-Al Doilea Război Mondial, agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei afectând major situaţia de securitate la graniţele României şi pe întreg Flancul Estic al NATO”. Sunt include obiective generale, strategice pe plan intern, dar și pe plan internațional. CITESTE AICI CE INCLUDE CAPITOLUL APĂRARE

Ce propune Guvernul Adrian Veștea în Justiție: combaterea corupției, secții specializate pentru mediul de afaceri, reglementarea volumului de dosare, reintegrarea magistraţilor pensionari, reevaluarea Inspecției Judiciare

Programul de guvernare al premierului desemnat Adrian Veștea cuprinde o arie largă de modificări în domeniul Justiției.

Ca obiective generale, Guvernul Adrian Veștea își propune o Justiţie eficientă, accesibilă, imparţială şi independentă.

„Modernizarea infrastructurii şi eficientizarea activităţii, pe baza unor criterii de performanţă sporite şi reformă legislativă. Combaterea infracţionalităţii, accelerarea recuperării prejudiciilor din infracţiuni şi măsuri sporite de protejare a victimelor. Digitalizarea instituţională şi funcţională. Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi separarea puterilor în stat. Dialog şi cooperare instituţională şi interprofesională”, se arată în programul consultat de Mediafax.

CITEȘTE AICI CE INCLUDE CAPITOLUL JUSTIȚIE

UPDATE Guvernul Veștea, respins și de USR. Partidul denunță traseismul politic și lipsa de legitimitate

Comitetul Politic al Uniunii Salvați România (USR) a decis, prin vot unanim, că partidul nu va susține în Parlament învestirea Guvernului Veștea, potrivit unui comunicat oficial.

Formațiunea susține că executivul propus „nu are susținerea cetățenilor și nu va avea nici sprijinul USR”, criticând structura politică a viitorului guvern și direcția acestuia.

În cadrul aceleiași ședințe, Comitetul Politic al USR l-a mandatat pe președintele partidului, Dominic Fritz, să poarte discuții cu liderii PNL și UDMR, precum și cu președintele României, Nicușor Dan, în vederea identificării unei soluții politice pentru depășirea situației.

USR afirmă că este necesară o soluție de guvernare stabilă, care să asigure continuitate și reforme, în contextul actual al crizei politice.

BREAKING Lista de miniștri și programul de guvernare, depuse joi

Adrian Veștea va depune mâine dimineață, la Parlament, lista de miniștri și programul de guvernare. În acest moment se lucrează în continuare la programul de guvernare, dar și la lista de miniștri.

Surse MEDIAFAX spun că la Vila Lac au loc negocieri intense pe marginea programului. Adrian Veștea a avut o întâlnire acolo cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, la discuții fiind prezenți și liberali din tabăra anti-Bolojan.

UPDATE PNL a decis organizarea unui Congres extraordinar duminică

Biroul Politic Național al PNL a decis miercuri, în ședință, convocarea Consiliului Național Extraordinar al partidului pentru vineri, 19 iunie, ora 17:00, în format online, având ca principal obiectiv convocarea Congresului Extraordinar al formațiunii pentru 21 iunie, ora 12:00, la Romexpo, în București.

Potrivit unui comunicat de presă emis de PNL, decizia a fost luată la propunerea președintelui formațiunii, Ilie Bolojan.

„Președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat în cadrul ședinței BPN că liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică, să-și clarifice mesajul și să-și mențină credibilitatea în ochii membrilor, simpatizanților și ai românilor”, se precizează în comunicatul de presă.

UPDATE PSD își convoacă parlamentarii joi, în așteptarea depunerii listei Guvernului Veștea

PSD și-a convocat parlamentarii joi, de la ora 11:00, într-o ședință de grupuri reunite, la Palatul Parlamentului, în contextul depunerii de către premierul desemnat Adrian Veștea a listei Cabinetului și a programului de guvernare, au precizat surse din partid. Potrivit acestora, șansele ca Veștea să depună miercuri lista miniștrilor sunt destul de scăzute, deoarece discuțiile privind măsurile din programul de guvernare sunt încă în desfășurare.

UPDATE Votul pentru Guvernul Adrian Veștea va avea loc mâine, în Parlament

Surse parlamentare declară pentru MEDIAFAX că mâine ar putea avea loc votul de învestitură al Guvernului Adrian Veștea. Dimineață ar fi programate audierile miniștrilor iar după prânz votul de învestitură. Birourile Permanente Reunite urmează să decidă convocarea plenului comun al celor două Camere ale Parlamentului.

UPDATE Cătălin Predoiu a demisionat din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, dar rămâne în partid

Cătălin Predoiu și-a dat demisia din funcția de prim-vicepreședinte al PNL, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX. Acesta nu a părăsit însă partidul și își păstrează calitatea de membru PNL.

Potrivit acelorași surse, Predoiu este luat în calcul pentru a face parte din viitorul Guvern Veștea sau chiar pentru a prelua funcția de președinte al Senatului, în cazul în care demersul PSD și al liberalilor care susțin schimbarea actualei conduceri va avea succes și Mircea Abrudean va fi înlocuit.

În prezent, Cătălin Predoiu ocupă și funcția de vicepremier în Guvernul condus de Ilie Bolojan.

De-a lungul ultimelor săptămâni, el a spus că este în favoarea refacerii coaliției cu PSD, după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură votată de PSD și AUR.

UPDATE. Cătălin Predoiu a confirmat, la solicitările MEDIAFAX, demisia sa din funcția de prim-vicepreședinte al PNL.

UPDATE Lovitură nouă pentru Veștea. Un alt partid anunță că nu îl votează

Potrivit G4Media, președintele grupului SOS România din Camera Deputaților, Simona Macovei Ilie, a declarat miercuri că cei 15 deputați ai formațiunii au hotărât să nu susțină Guvernul propus de Adrian Veștea.

„Noi, cei 15 deputați ai grupului SOS, am decis să nu susținem guvernul Veștea, în principal datorită faptului că nu s-a respectat procedura democratică privind desemnarea premierului. Noi credem că ar fi trebuit să se organizeze noi consultări cu partidele, la Cotroceni (după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, n.red.)”, a declarat Simona Macovei Ilie.

„Noi, parlamentarii, nu avem o listă de miniștri propuși, nu avem un program de guvernare, dar suntem ținuți în stand-by și nu ni se pare un lucru corect. Noi, grupul SOS România, nu am fost contactați de nimeni din aparatul dlui Veștea. O să ne menținem decizia și în al 12-lea ceas: vom intra în sală și vom vota, la vedere, împotrivă”, a adăugat aceasta.

UPDATE Kelemen Hunor: Parlamentarii UDMR nu vor vota Guvernul Veștea

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat miercuri că parlamentarii Uniunii au decis să nu voteze Guvernul Veștea și să nu intre în sală la momentul votului.

„Decizia noastră a fost să nu susținem investirea guvernului, deci nu vom vota guvernul în momentul în care va apărea această listă și programul de guvernare. A fost o decizie cu o singură abținere și cvasiunanimitate, niciun vot împotrivă, deci asta va fi poziția noastră în momentul votului”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR susține că ceea ce se întâmplă acum „este o luptă între diferite partide și grupuri din diferite partide și nu vrem să fim implicați în această luptă. Nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci sigur am fi în sală. Și asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieșim din sală în momentul votului”.

UPDATE Lista miniștrilor din Guvernul Veștea – surse G4Media

Premierul desemnat Adrian Veștea ar urma să meargă la președintele Nicușor Dan și apoi la Parlament cu lista miniștrilor pentru viitorul guvern, potrivit G4Media, care citează surse politice.

Pe listă se regăsesc mai mulți foști membri ai Guvernului Bolojan, printre care Alexandru Nazare, Bogdan Ivan, Alexandru Rogobete, Florin Manole, Florin Barbu și Cătălin Predoiu.

Printre propuneri se află și nume din PNL apropiate de tabăra care îl susține pe Adrian Veștea, precum Cătălin Predoiu, Nicoleta Pauliuc și Alina Gorghiu.

Lista publicată pe surse de G4Media:

Ministerul Finanțelor – Alexandru Nazare

Ministerul Culturii – Vlad Nistor

Ministerul Economiei – Lucian Bode

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – Alina Gorghiu

Ministerul Afacerilor Interne – Cătălin Predoiu

Ministerul Apărării Naționale – Nicoleta Pauliuc

Ministerul Afacerilor Externe – Luca Niculescu

Ministerul Justiției – Radu Marinescu

Ministerul Transporturilor – Cristian Pistol

Ministerul Energiei – Bogdan Ivan

Ministerul Sănătății – Alexandru Rogobete

Ministerul Muncii – Florin Manole

Ministerul Agriculturii – Florin Barbu

UPDATE Sighiartău: Nicușor Dan ar trebui „să recunoască faptul că a greșit”

Deputatul PNL Robert Sighiartău susține că președintele Nicușor Dan ar trebui „să recunoască faptul că a greșit”, după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de premier.

„Dincolo de orice supărare sau dispută politică, funcția prezidențială obligă la echilibru, la respect pentru instituții și la decizii care să nu afecteze încrederea oamenilor în statul român. Cel mai bun lucru pe care l-ar putea face astăzi președintele, chiar dacă este dificil, ar fi să recunoască faptul că a greșit. Nu ar fi un semn de slăbiciune, ci unul de maturitate și responsabilitate”, a transmis Sighiartău.

El a precizat că Nicușor Dan ar trebui să clarifice direcția politică a țării, fie prin acordarea mandatului unei majorități PSD care să își asume guvernarea, fie prin susținerea explicită a unei formule minoritare PNL-USR-UDMR.

UPDATE Veștea vrea să candideze la președinția PNL – surse

Adrian Veștea vrea să candideze la funcția de președinte al PNL, după ce va fi învestit premier, susțin surse din partid.

Sursele citate spun că Adrian Veștea îl va contracandida pe Ilie Bolojan pentru funcția de președinte al PNL în eventualitatea unui Congres, după ce va fi învestit în funcția de premier. (DETALII AICI)

UPDATE Ședințe la PNL și USR

PNL și USR au programate miercuri ședințe separate, în timp ce premierul desemnat Adrian Veștea încearcă să strângă susținere pentru Guvern.

Conducerea PNL a fost convocată la ora 16.00, într-o ședință online a Biroului Politic Național.

PNL ar urma să discute situația lui Adrian Veștea, după ce acesta a refuzat să-și depună mandatul. În ședință ar urma să fie discutată și tema congresului PNL.

USR va avea, la rândul său, o ședință la ora 18.00.

Reuniunile au loc în ziua în care Veștea ar urma să depună la Parlament lista miniștrilor și programul de guvernare.

UPDATE Peiu a reiterat că AUR nu va vota Guvernul Veștea

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat miercuri dimineață că poziția partidului nu s-a schimbat și că parlamentarii AUR nu vor vota Guvernul propus de Adrian Veștea.

„Nu putem lua în calcul să votăm un guvern care este condus de un premier desemnat împotriva logicii democratice și nu putem lua în calcul un guvern care vine cu același program de guvernare. Nu se poate așa ceva”, a declarat Petrișor Peiu la Antena 3 CNN.

Știrea inițială

Adrian Veștea a transmis că nu intenționează să renunțe la mandatul primit și că lista miniștrilor, împreună cu forma finală a programului de guvernare, ar urma să fie prezentate în cursul zilei de miercuri.

„În ceea ce mă privește atât pe mine cât și pe colegii mei care vor fi parte a guvernului, a cabinetului cu care dorim să mergem la vot pentru investire, vă asigur că noi mergem înainte”, a declarat premierul desemnat.

Premierul desemnat a anunțat că din viitorul cabinet ar urma să facă parte reprezentanți ai PSD, liberali care acceptă să intre în guvern și persoane din zona tehnocrată.

Veștea a confirmat că a discutat cu Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, și s-a declarat încrezător că acesta va face parte din guvernul propus.

PNL a anunțat, după ședința Biroului Politic Național din 15 iunie, că desemnarea lui Adrian Veștea pentru formarea unui guvern s-a făcut fără aprobarea forurilor statutare ale partidului.

Premierul desemnat a mai afirmat că pe lista miniștrilor nu se vor regăsi membri ai UDMR, dar a spus că speră ca parlamentarii Uniunii să susțină cabinetul la vot.

UDMR a anunțat marți că nu intră la guvernare, iar recomandarea conducerii formațiunii este ca Guvernul Veștea să nu fie votat.

Adrian Veștea a discutat marți și cu parlamentari din grupurile Uniți pentru România și PACE, în încercarea de a strânge voturi pentru învestirea guvernului.