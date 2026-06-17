Lider liberal: Veștea este exclus de ieri din partid, la congresul PNL din weekend nu se va vorbi despre Veștea

Declarația a fost făcută miercuri seara în timpul unei intervenții telefonice la Antena 3 CNN.

„Domnul Veștea este exclus de ieri din partid. Noi nu o să avem pe ordinea de zi excluderea domnului Veștea în congres”, a declarat liderul liberal.

El a mai spus că liberalii fac congres „pentru a da noua direcție în partid” și a explicat că Veștea este „autoexclus, iar noi duminică nu o să vorbim de domnul Veștea.”

Conducerea PNL a decis miercuri, în ședința Biroului Politic Național, convocarea Consiliului Național Extraordinar pentru 19 iunie, în format online, și propune organizarea unui Congres Extraordinar duminică, pe 21 iunie, la Romexpo.

Decizia a fost luată la propunerea președintelui partidului, Ilie Bolojan. Demersul vine după ce Adrian Veștea a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern.