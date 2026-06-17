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Mesajul lui Adrian Veștea: Programul de guvernare, în fază finală de pregătire. Va fi depus în Parlament, joi dimineață, împreună cu lista miniștrilor

Premierul desemnat Adrian Ioan Veștea a anunțat că programul de guvernare se află în etapa finală de definitivare, urmând să fie depus în Parlament împreună cu lista miniștrilor, joi, în prima parte a zilei.
Mesajul lui Adrian Veștea: Programul de guvernare, în fază finală de pregătire. Va fi depus în Parlament, joi dimineață, împreună cu lista miniștrilor
Gabriel Pecheanu
17 iun. 2026, 20:12, Politic
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Adrian Veștea a subliniat că fiecare măsură este analizată atent din perspectiva impactului bugetar, pentru a menține echilibrul între angajamentele politice și țintele fiscale asumate de stat.

Potrivit premierului desemnat, echipa guvernamentală lucrează la un program „realist, aplicabil și sustenabil”, care să respecte constrângerile bugetare și să asigure stabilitatea macroeconomică.

„Fiecare măsură este analizată cu responsabilitate din perspectiva impactului bugetar, astfel încât să respectăm țintele asumate privind deficitul”, a transmis Adrian Ioan Veștea.

Echilibru între nevoi sociale și resursele statului

Veștea a precizat că obiectivul principal este găsirea unui echilibru între nevoile societății și posibilitățile financiare ale statului.

În această etapă finală, toate propunerile sunt evaluate pentru a determina eficiența și fezabilitatea lor în practică.

Depunerea programului în Parlament

Conform anunțului oficial, programul de guvernare și lista miniștrilor vor fi depuse în Parlament joi, în prima parte a zilei.

Mesaj politic: Mai puține orgolii și dispute politice. Mai multă responsabilitate

Adrian Ioan Veștea a transmis și un mesaj politic.

„Sunt încrezător că România va avea în foarte scurt timp un Guvern funcțional, capabil să asigure stabilitate, predictibilitate și soluții concrete pentru cetățeni”, a declarat acesta.

De asemenea, premierul desemnat a făcut apel la responsabilitate: „Mai puține orgolii și dispute politice. Mai multă responsabilitate. Mai multă muncă pentru România.”

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