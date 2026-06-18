Adrian Veștea promite un Guvern construit „cu seriozitate și echilibru”: „Nu este momentul pentru decizii pripite”

Premierul desemnat Adrian Veștea a transmis joi, într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, că își dorește ca formarea noului Guvern să se bazeze pe „seriozitate și echilibru”.

„Seriozitatea și echilibrul sunt principiile care trebuie să ne ghideze în această perioadă. Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței. Voi folosi responsabil timpul pe care îl am la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai al românilor și restabilirea echilibrului bugetar”, a transmis premierul desemnat.

Adrian Veștea a scris că înțelege nemulțumirile și așteptările oamenilor, după o perioadă prelungită de instabilitate politică, dar spune că deciziile privind viitorul Guvern trebuie „analizate cu responsabilitate”.

„Înțeleg așteptările oamenilor după mai bine de o lună și jumătate de instabilitate politică. Românii își doresc soluții și rezultate. Însă discutăm despre viitorul Guvern al României și despre direcția în care va merge țara în anii următori. Tocmai de aceea, fiecare decizie trebuie analizată cu responsabilitate și luată în interesul pe termen lung al României”, a precizat acesta.

El a anunțat că va continua discuțiile cu partidele politice pentru definitivarea programului de guvernare și a formulei guvernamentale care urmează să fie prezentată Parlamentului.

„Îmi asum continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului de guvernare și a echipei guvernamentale”, a scris Adrian Veștea.

„Fără improvizații. Fără excese. Fără decizii dictate de emoție sau de grabă. Cu seriozitate și echilibru – valorile care vor defini actul de guvernare pe care îl voi conduce cu sprijinul și încrederea Parlamentului”, a spus premierul desemnat.