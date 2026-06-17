Ilie Bolojan propune Congres extraordinar al PNL pe 21 iunie: „Este momentul să punem lucrurile în ordine”

„Partidul Național Liberal are nevoie de claritate, de decizii asumate și de o direcție confirmată fără echivoc. De aceea, am propus astăzi organizarea Congresului Extraordinar al PNL pe 21 iunie. Nu ni l-am dorit, dar situația o impune”, a transmis Bolojan.

Acesta a subliniat că obiectivul reuniunii este clarificarea direcției politice a formațiunii și creșterea coerenței dintre discurs și acțiune.

„Este momentul să punem lucrurile în ordine, să clarificăm direcția partidului și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut pentru românii care ne-au acordat încrederea. Sunt convins că a fi coerenți între ceea ce spunem și ceea ce facem este o condiție de bază pentru a putea fi un partid pe care te poți baza, un partid al modernizării României”, a mai spus acesta.