Sighiartău afirmă că Nicușor Dan ar trebui „să recunoască faptul că a greșit” și să clarifice direcția politică: guvern PSD sau formulă minoritară PNL-USR-UDMR

Într-o postare pe Facebook, Sighiartău a afirmat că funcția de președinte presupune „cea mai mare onoare”, dar și „cea mai mare responsabilitate” pe care o poate primi un cetățean.

Liberalul a susținut că decizia de a-l nominaliza pe Adrian Veștea a fost luată „fără respectarea unor principii democratice” și fără dialogul necesar cu partidul din care acesta face parte.

„Prin decizia de a-l nominaliza pe Adrian Veștea, fără respectarea unor principii democratice și fără dialogul necesar cu partidul din care acesta face parte, Nicușor Dan a transmis un semnal greșit. A scos la iveală o trăsătură de caracter îngrijorătoare, că, în momente dominate de orgoliu, «principiile» sunt suspendate”, a scris Robert Sighiartău.

Sighiartău spune că Nicușor Dan ar trebui să recunoască faptul că a greșit

Deputatul PNL a adăugat că președintele ar trebui să admită că a greșit.

„Dincolo de orice supărare sau dispută politică, funcția prezidențială obligă la echilibru, la respect pentru instituții și la decizii care să nu afecteze încrederea oamenilor în statul român. Cel mai bun lucru pe care l-ar putea face astăzi președintele, chiar dacă este dificil, ar fi să recunoască faptul că a greșit. Nu ar fi un semn de slăbiciune, ci unul de maturitate și responsabilitate”, a transmis Sighiartău.

El a precizat că Nicușor Dan ar trebui să clarifice direcția politică a țării, fie prin acordarea mandatului unei majorități PSD care să își asume guvernarea, fie prin susținerea explicită a unei formule minoritare PNL-USR-UDMR.

„Un președinte care își pierde credibilitatea încă din primul an de mandat nu reprezintă doar o problemă pentru propriul său viitor politic. Este o problemă pentru România, pentru stabilitatea instituțiilor și pentru încrederea pe care cetățenii și partenerii noștri externi o au în statul român”, a subliniat deputatul liberal.

„În politică, puterea nu este dată de funcție. Puterea vine din încredere. Iar încrederea se construiește greu și se pierde repede”, a mai scris Sighiartău.