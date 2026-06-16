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Adrian Veștea anunță că prezintă miercuri echipa de miniștri și programul de guvernare. Premierul desemnat: Joi sau vineri se va ajunge la vot în Parlament

Adrian Veștea a anunțat că miercuri va prezenta lista cabinetului și programul de guvernare, urmând ca apoi Guvernul să fie supus votului în Parlament.
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Maria Nițu
16 iun. 2026, 22:23, Politic
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Premierul desemnat Adrian Veștea a declarat marți, la Antena 3, că nu vrea să renunțe la mandatul primit și că lista miniștrilor și forma finală a programului de guvernare vor fi prezentate în cursul zilei de miercuri.

Veștea a afirmat că respectă poziția adoptată în partid, însă consideră că fiecare parlamentar are dreptul să decidă singur cum votează.

„Există libertatea fiecărui parlamentar în situația în care își dorește de a-și manifesta dreptul la vot. Respectăm această decizie. Este o decizie importantă și normală într-un partid democratic de a-i lăsa în situația în care își doresc să participe la vot”, a spus premierul desemnat.

El a precizat că atât el, cât și membrii echipei pe care o propune pentru viitorul guvern, își continuă demersul pentru obținerea votului de învestire.

„În ceea ce mă privește atât pe mine cât și pe colegii mei care vor fi parte a guvernului, a cabinetului cu care dorim să mergem la vot pentru investire, vă asigur că noi mergem înainte”, a declarat Adrian Veștea.

Programul de guvernare, prezentat miercuri

Premierul desemnat a anunțat că programul de guvernare a fost finalizat și că acesta pornește de la varianta pregătită anterior.

„Am finalizat programul de guvernare care este același program care l-am avut, dar l-am ajustat, ținând cont de faptul că erau anumite aspecte care erau realizate sau a fi o parte din acele aspecte care nu mai puteau să facă parte din textul cu care vom veni ca și program”, a explicat Veștea.

Potrivit acestuia, lista miniștrilor și forma finală a programului de guvernare vor fi prezentate în cursul zilei de miercuri.

„În cursul zilei de mâine ne propunem să prezentăm atât lista cabinetului cât și programul de guvernare și după care, conform procedurilor care sunt în Parlamentul României, să trecem la votul acestui guvern”, a spus el.

„Categoric nu îmi voi depune mandatul”

Întrebat dacă ia în calcul să renunțe la mandatul de premier desemnat, Adrian Veștea a exclus această variantă.

„Categoric nu îmi voi depune mandatul. Sunt hotărât și aceasta a fost discuția de a merge în Parlament”, a afirmat acesta.

Premierul desemnat a precizat că „joi sau vineri se va ajunge la vot în Parlament”.

„În cursul zilei de mâine. Săptămâna aceasta, înțeleg că poate fi și joi, poate fi și vineri, se va ajunge la vot în Parlament. Ar trebui să se ajungă la vot în Parlament”, a declarat premierul desemnat.

Veștea invocă urgențele guvernării și PNRR

Adrian Veștea a susținut că România nu își mai permite prelungirea perioadei de interimat, în condițiile în care actualul Guvern funcționează provizoriu de aproape o lună și jumătate.

„Fiindcă deja suntem de o perioadă bună de timp, aproape o lună jumătate, de când avem un guvern interimar și avem o bătălie contra cronometru pentru foarte multe aspecte care țin de bunăstarea românilor”, a spus acesta.

„Ceea ce cred că este foarte important este de implementarea proiectelor care le avem pe Programul Național de Redresare și Reziliență, care trebuie finalizat în luna august și pentru care noi va trebui să aprobăm anumite hotărâri de guvern, să aprobăm anumite legi în așa fel încât să putem să depunem cererile de finanțare”, a declarat Adrian Veștea.

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