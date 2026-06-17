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Mobilizare în PNL: Consiliu Național vineri și Congres extraordinar duminică

Conducerea PNL a decis miercuri, în ședința Biroului Politic Național, convocarea Consiliului Național Extraordinar pentru 19 iunie, în format online, și propune organizarea unui Congres Extraordinar duminică, pe 21 iunie, la Romexpo. Decizia a fost luată la propunerea președintelui partidului, Ilie Bolojan. Demersul vine după ce Adrian Veștea a fost desemnat de președintele Nicușor Dan să formeze noul Guvern.
Mobilizare în PNL: Consiliu Național vineri și Congres extraordinar duminică
Sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Diana Nunuț
17 iun. 2026, 17:27, Politic
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Biroul Politic Național al PNL a decis miercuri, în ședință, convocarea Consiliului Național Extraordinar al partidului pentru vineri, 19 iunie, ora 17:00, în format online, având ca principal obiectiv convocarea Congresului Extraordinar al formațiunii pentru 21 iunie, ora 12:00, la Romexpo, în București.

Potrivit unui comunicat de presă emis de PNL, decizia a fost luată la propunerea președintelui formațiunii, Ilie Bolojan.

„Președintele PNL, Ilie Bolojan, a afirmat în cadrul ședinței BPN că liberalii trebuie să răspundă rapid și decisiv unor evoluții care afectează partidul, astfel încât PNL să-și reconfirme direcția politică, să-și clarifice mesajul și să-și mențină credibilitatea în ochii membrilor, simpatizanților și ai românilor”, se precizează în comunicatul de presă.

Pe agenda Consiliului Național Extraordinar de vineri, la care sunt așteptați aproximativ 800 de delegați, figurează aprobarea convocării Congresului Extraordinar din 21 iunie și aprobarea modificării statutului Partidului Național Liberal.

„Pentru Congresul Extraordinar al partidului, propus a avea loc în ziua de duminică, 21 iunie 2026, vor fi invitați 2.500 de delegați din toată țara, dintre care 500 de delegați de drept și 2.000 de delegați aleși de organizațiile partidului din teritoriu. Agenda Congresului Extraordinar al PNL va fi stabilită vineri, în cadrul Consiliului Național Extraordinar”, mai anunță PNL în comunicat.

Demersul vine după ce premierul desemnat, Adrian Veștea, continuă miercuri demersurile pentru formarea guvernului, în ciuda solicitării PNL de a-și depune mandatul și după ce UDMR a anunțat că nu intră la guvernare.

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