Daniel Jinga a primit Medalia Camerei Deputaților din Italia după concertul Operei Naționale București la Ravello

Distincția i-a fost acordată lui Daniel Jinga și, prin intermediul său, Operei Naționale București, după concertul susținut de Orchestra Operei Naționale București la Festivalul Internațional de la Ravello.

Recunoaștere pentru diplomația culturală

Potrivit mesajului oficial care însoțește distincția, medalia a fost acordată „în semn de înaltă apreciere pentru contribuția sa semnificativă la diplomația culturală și pentru angajamentul său de a consolida legăturile istorice și artistice dintre România și Italia”.

Mesajul evidențiază și rolul concertului susținut la Ravello în cadrul programului cultural comun al celor două țări.

„Prin dirijarea Orchestrei Operei Naționale București la Festivalul de la Ravello – eveniment care încheie celebrările culturale bilaterale din 2026 – maestrul Daniel Jinga a afirmat cu succes muzica drept un instrument eficient al dialogului”.

„Arta muzicală, o punte între cele două națiuni”

Autoritățile italiene subliniază că activitatea lui Daniel Jinga a contribuit la apropierea dintre România și Italia prin intermediul culturii.

„Conducerea de către domnia sa a prestigioasei orchestre naționale a României a pus în valoare arta muzicală ca punte între cele două națiuni, reafirmând rolul central al culturii în relațiile internaționale”.

Mesajul se încheie cu formularea prin care este acordată distincția: „Prezint, așadar, Medalia Camerei Deputaților ca semn al prieteniei și al recunoașterii înaltului său merit artistic”.

Concert la unul dintre cele mai importante festivaluri din Italia

Orchestra Operei Naționale București a concertat pe 12 iulie la Ravello Festival, desfășurat pe scena de la Villa Rufolo, în cadrul celei de-a 74-a ediții a evenimentului.

Sub bagheta lui Daniel Jinga, orchestra a interpretat Rapsodia Română nr. 2 de George Enescu și Suita „Lacul lebedelor” de Piotr Ilici Ceaikovski. Solistul a fost violonistul Alexandru Tomescu, care a interpretat Concertul nr. 2 pentru vioară în si minor „La Campanella” de Niccolò Paganini, la vioara Stradivarius Elder-Voicu.

Participarea Operei Naționale București la festival a făcut parte din programul Anului Cultural România-Italia 2026. Acesta a fost promovat de Ambasada României în Italia, cu sprijinul Ministerului Culturii și al Ministerului Afacerilor Externe.

Festivalul de la Ravello este unul dintre cele mai vechi festivaluri de muzică din Italia. Acesta are loc între 4 iulie și 5 septembrie. Include 22 de concerte de muzică simfonică, operă, baroc, jazz și muzică de cameră. Evenimentele se desfășoară în principal la Villa Rufolo.