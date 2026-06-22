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UPDATE Cod roșu de furtuni în județele Timiș și Caraș-Severin

Meteorologii au emis luni după-amiaza o avertizare Cod roșu de furtuni valabilă în județele Timiș și Caraș-Severin.
UPDATE Cod roșu de furtuni în județele Timiș și Caraș-Severin
foto cu caracter ilustrativ
Cosmin Pirv
22 iun. 2026, 18:08, Social
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UPDATE:

O altă avertizare Cod roșu vizează până la 19.10 localitățile Nădrag, Gavojdia, Victor Vlad Delamarina, Criciova, Știuca din Timiș și Reșița, Caransebeș, Bocșa, Oravița, Carașova, Lupac, Constantin Daicoviciu, Păltiniș, Fârliug, Buchin, Dognecea, Doclin, Târnova, Forotic, Ticvaniu Mare, Sacu, Copăcele, Ezeriș, Brebu, Zorlențu Mare, Ciudanovița, Văliug, Goruia, Ocna de Fier din caraș-Severin.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Sunt vizate localitatea Măureni din Caraș-Severin și localitățile Recaș, Buziaș, Gătaia, Liebling,
Racovița, Topolovățu Mare, Sacoșu Turcesc, Tormac, Voiteg, Birda, Chevereșu Mare, Nițchidorf din județul Timiș.

În aceste zone se așteaptă vijelii puternice, cu viteze ale vântului de peste 90 km/h, averse torențiale care vor acumula peste 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice și grindină de medii dimensiuni (2…4 cm).

Avertizarea Cod roșu este în vigoare luni între orele 18.05 și 19.00.

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