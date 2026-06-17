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Impact mortal pe DN6, în Caraș-Severin. Două TIR-uri s-au ciocnit frontal

Două TIR-uri au fost implicate miercuri dimineața într-un accident pe DN6, în afara localității Jupa, județul Caraș-Severin. Un bărbat a murit, iar alți doi au fost răniți.
Impact mortal pe DN6, în Caraș-Severin. Două TIR-uri s-au ciocnit frontal
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
17 iun. 2026, 08:19, Social
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IPJ Caraș-Severin transmite că accidentul a avut loc miercuri dimineața, în jurul orei 07.00, pe DN6, la kilometrul 461+200 m, în afara localității Jupa.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că un TIR condus de un bărbat de 39 de ani ar fi pătruns pe sensul opus de circulație, intrând într-un alt TIR condus de un cetățean uzbec.

În urma impactului, bărbatul de 39 de ani a murit. De asemenea, șoferul și un pasager din al doilea TIR au fost răniți și transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

„În urma accidentului au rezultat trei victime, toate neîncarcerate. Două dintre acestea, conștiente, au primit îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Din nefericire, cea de-a treia persoană prezenta leziuni incompatibile cu viața, fiind declarată decedată”, a anunțat ISU Caraș-Severin.

Traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de circulație.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii accidentului.

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