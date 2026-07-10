Prima pagină » Știri externe » TikTok ia măsuri împotriva conturilor care publică exclusiv conținut generat de IA

TikTok ia măsuri împotriva conturilor care publică exclusiv conținut generat de IA

Rețeaua socială TikTok a anunțat, vineri, consolidarea mecanismelor de detectare a inteligenței artificiale (IA), cu scopul de a combate conturile care publică exclusiv videoclipuri generate cu ajutorul acestei tehnologii.
TikTok ia măsuri împotriva conturilor care publică exclusiv conținut generat de IA
Sursa foto: Pixabay
Alexandra-Valentina Dumitru
10 iul. 2026, 10:21, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„În următoarele săptămâni, TikTok va testa îmbunătățiri ale sistemelor de detectare pentru a viza conturile dedicate publicării de spam generat de IA pe teme susceptibile să aibă un impact asupra încrederii publicului sau asupra bunăstării utilizatorilor”, a transmis grupul.

Potrivit LeFigaro, acesta a precizat că sunt vizate temele legate de politică și actualitate, sănătate și sfaturi financiare. De asemenea, a subliniat că aceste conținuturi afectează „vizibilitatea creatorilor originali”.

Platforma consideră că aceste conturi denumite „spam” sunt, în special, cele care produc conținut generat de IA „de calitate scăzută și foarte standardizat”, prezintă o „concentrație” de subiecte cu risc ridicat susceptibile să afecteze încrederea publicului și cumpără sau vând abonați.

Generarea unei audiențe mari la un cost redus

TikTok, la fel ca alte rețele sociale, este afectat de o proliferare a conținuturilor generate de IA, folosite uneori de conturi ca mijloc de a genera o audiență mare la un cost redus.

Acest fenomen a fost denumit „AI slop”, sau „terci de IA”, pentru a descrie conținuturi de calitate slabă, uneori absurde. Instrumentele de IA generativă sunt utilizate și de conturi cu obiective mai degrabă politice sau militante, ba chiar în scopuri de dezinformare.

AFP, alături de peste cincisprezece organizații de verificare a faptelor, este remunerată de TikTok în mai multe țări pentru a verifica videoclipurile care ar putea conține informații false. Ca răspuns la avalanșa de conținut generat de IA, care poate afecta experiența utilizatorilor și îi poate determina să renunțe la rețele, mai multe platforme au luat măsuri pentru a detecta conținutul în cauză.

În 2024, TikTok anunțase deja o funcție de semnalare automată a conținuturilor create de IA. Rețeaua socială Pinterest a anunțat, la rândul său, în octombrie 2025, că permite utilizatorilor să filtreze o parte din conținuturile generate de IA și postate pe platformă.

Recomandarea video

VIDEO: De la Halep și Neagu, la secretul colaborării fantastice cu David Popovici – Interviu de colecție cu Dragoș Luscan: campionul din spatele campionilor
G4Media
„Părinte, eu cred că nu mai pot” » Preotul care a fost pe lac cu Gabi Mureșan dezvăluie ultimele clipe ale fostului fotbalist: „I-am zis: «Stai pe aici că e beznă»”
GSP.ro
Francezii conduși de Kylian Mbappe intră în semifinale. Marocanii pleacă acasă cu gânduri optimiste la Cupa Mondială pe care o vor găzdui în 2030
Gandul
3.300 lei amendă pentru toți șoferii din România care fac această greșeală când se urcă la volan. 90% nici nu știu că este greșit
Cancan
Imagini hot! „Prea frumoasă ca să fie adevărată!”. Faimoasa Paige Spiranac a negat vehement că a folosit AI
Prosport
Cimitirul cu necunoscuți din Dumbrava. Viorel Pașca: „Toată lumea, indiferent de religie, are cruce la fel. Ca să nu se supere niciunul”
Libertatea
Se mai poate mânca pepene roșu, dacă a stat 3 zile în frigider? Care este termenul limită
CSID
2026: Când ți se SUSPENDĂ permisul pentru neplata amenzii? Normele aprobate de GUVERN
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da