TikTok ia măsuri împotriva conturilor care publică exclusiv conținut generat de IA

„În următoarele săptămâni, TikTok va testa îmbunătățiri ale sistemelor de detectare pentru a viza conturile dedicate publicării de spam generat de IA pe teme susceptibile să aibă un impact asupra încrederii publicului sau asupra bunăstării utilizatorilor”, a transmis grupul.

Potrivit LeFigaro, acesta a precizat că sunt vizate temele legate de politică și actualitate, sănătate și sfaturi financiare. De asemenea, a subliniat că aceste conținuturi afectează „vizibilitatea creatorilor originali”.

Platforma consideră că aceste conturi denumite „spam” sunt, în special, cele care produc conținut generat de IA „de calitate scăzută și foarte standardizat”, prezintă o „concentrație” de subiecte cu risc ridicat susceptibile să afecteze încrederea publicului și cumpără sau vând abonați.

Generarea unei audiențe mari la un cost redus

TikTok, la fel ca alte rețele sociale, este afectat de o proliferare a conținuturilor generate de IA, folosite uneori de conturi ca mijloc de a genera o audiență mare la un cost redus.

Acest fenomen a fost denumit „AI slop”, sau „terci de IA”, pentru a descrie conținuturi de calitate slabă, uneori absurde. Instrumentele de IA generativă sunt utilizate și de conturi cu obiective mai degrabă politice sau militante, ba chiar în scopuri de dezinformare.

AFP, alături de peste cincisprezece organizații de verificare a faptelor, este remunerată de TikTok în mai multe țări pentru a verifica videoclipurile care ar putea conține informații false. Ca răspuns la avalanșa de conținut generat de IA, care poate afecta experiența utilizatorilor și îi poate determina să renunțe la rețele, mai multe platforme au luat măsuri pentru a detecta conținutul în cauză.

În 2024, TikTok anunțase deja o funcție de semnalare automată a conținuturilor create de IA. Rețeaua socială Pinterest a anunțat, la rândul său, în octombrie 2025, că permite utilizatorilor să filtreze o parte din conținuturile generate de IA și postate pe platformă.