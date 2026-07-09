Trend periculos pe TikTok: injecțiile ilegale pentru bronzare provoacă alunițe suspecte

Melanotan II este interzis ca produs cosmetic în Statele Unite, Marea Britanie, Australia, Danemarca și în alte state, unde comercializarea lui ca produs pentru bronzare este ilegală. Cu toate acestea, produsul continuă să fie vândut online sub formă de injecții sau spray nazal și este promovat intens pe TikTok.

„Postările de pe rețelele sociale sunt cu adevărat îngrijorătoare, deoarece creatorii de conținut menționează foarte rar riscurile reale”, avertizează Simone Goldinger, cercetător în dermatologie la Universitatea din Queensland, într-un interviu pentru ScienceAlert.

Potrivit acesteia, ceea ce este prezentat drept „o metodă rapidă și sigură de bronzare” este, în realitate, „o substanță neaprobată, care nu ar trebui utilizată fără supraveghere medicală, fără control al calității și adesea fără ca utilizatorii să știe ce conține, de fapt, flaconul”.

De la bronz artificial la efecte adverse

Substanța a fost dezvoltată în anii 1980, în cadrul unui program de cercetare al Universității din Arizona, care urmărea obținerea unor agenți de bronzare fără expunere la soare.

Aceasta imită acțiunea hormonului alfa-MSH, responsabil de stimularea melanocitelor, celulele care produc pigmentul pielii. Astfel, pielea se închide la culoare chiar și în lipsa expunerii la radiațiile ultraviolete.

Ulterior, cercetătorii au observat că melanotan II produce și alte efecte asupra organismului, inclusiv erecții prelungite și dureroase (priapism). Un raport medical publicat în 2021 descrie cazul unui bărbat de 55 de ani care a avut nevoie de intervenție chirurgicală după ce erecția provocată de injectarea substanței a durat 30 de ore.

Alunițele, principala îngrijorare a dermatologilor

Specialiștii spun că principala problemă dermatologică este efectul asupra alunițelor.

„Din punct de vedere dermatologic, cea mai mare îngrijorare este efectul asupra alunițelor. Există raportări de cazuri în care melanomul s-a dezvoltat la persoane care utilizau melanotan, ceea ce are sens din punct de vedere biologic, deoarece substanța stimulează permanent proliferarea celulelor pigmentare”, explică cercetătorii.

Pe lângă apariția unor alunițe noi, substanța poate închide la culoare alunițele deja existente, făcând mult mai dificilă identificarea unui posibil melanom în timpul controalelor dermatologice.

Însă, deși au fost raportate cazuri și există studii care sugerează o posibilă asociere, cercetările nu au demonstrat până acum că melanotan II provoacă melanom. Specialiștii subliniază că dezvoltarea cancerului de piele este un proces complex, care apare de regulă în timp și este influențat de mai mulți factori, în special de expunerea la radiațiile ultraviolete.

Mit periculos despre bronz

Medicii atrag atenția și asupra unei concepții greșite care circulă pe rețelele sociale, potrivit căreia bronzul obținut cu ajutorul melanotan II ar proteja împotriva cancerului de piele. Una din trei postări despre melanotan care menționează cancerul de piele, susține, în mod eronat, că substanța oferă protecție împotriva bolii.

„Nu protejează pielea de radiațiile UV. Este un mit foarte răspândit. Mulți cred că bronzul îi apără de arsuri solare sau de cancer de piele, dar acest lucru nu este adevărat. Crema cu protecție solară rămâne esențială”, spun cercetătorii.