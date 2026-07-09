Cum au ajuns niște liceeni din București să impresioneze lumea roboticii. Tată: „Au stat până la 3 dimineața să refacă robotul și dimineață au intrat în competiție”

Elevii echipei Zenith de la Colegiul Național „Grigore Moisil” din București au adus România din nou în prim-planul roboticii internaționale, după ce au câștigat Inspire Award – locul al II-lea la FIRST Tech Challenge Premier Event Istanbul 2026, una dintre cele mai prestigioase competiții de profil.

Dincolo de premiul obținut, povestea echipei este una despre perseverență, organizare și muncă dusă la extrem. Într-un interviu acordat MEDIAFAX, tatăl unuia dintre elevii participanți, implicat și ca mentor al echipei în pregătirea competiției internaționale, a povestit cum au reușit liceenii să ajungă printre cele mai bune echipe din lume.

„Nu este doar o competiție de roboți. Este o școală de viață”

Potrivit acestuia, echipa Zenith a fost reconstruită în urmă cu aproximativ trei ani, după perioada pandemiei, iar o parte dintre foștii membri au rămas implicați ca mentori chiar și după ce au devenit studenți.

„Toată munca a fost făcută de foștii mentori și de copii. Au învățat unii de la alții, au colaborat cu alte echipe și au construit singuri tot ceea ce înseamnă acest proiect”, a declarat acesta pentru MEDIAFAX.

El spune că FIRST Tech Challenge este mult mai mult decât o competiție tehnică.

„Nu aduce împreună doar copii foarte buni la mecanică sau programare. Echipa funcționează ca o mini-companie. Au lideri, oameni care se ocupă de marketing și PR, caută sponsori și învață cum să obțină finanțare. Practic, fac ceea ce face un start-up.”

Sute de ore de pregătire și zile petrecute aproape exclusiv în atelier

Pregătirea pentru competițiile internaționale presupune un program extrem de solicitant.

În perioadele dinaintea concursurilor, elevii ajung la școală dimineața și rămân să lucreze la robot până târziu în noapte.

„Înainte aveam tot felul de spații improvizate unde ne întâlneam. Acum am reușit să obținem o sală în liceu și copiii pot rămâne acolo să lucreze. În perioadele de pregătire stau până la ora 11 seara. Volumul de muncă este foarte mare”, povestește mentorul.

Pe lângă construcția și programarea robotului, membrii echipei trebuie să pregătească documentația tehnică, prezentările pentru juriu și activitățile de promovare a proiectului.

Cum au fost aproape să rateze competiția din Istanbul

Participarea la competiția din Turcia a însemnat și o provocare logistică importantă.

Organizarea deplasării pentru cei 15 elevi, dintre care majoritatea minori, a presupus procuri notariale, rezervări și numeroase formalități birocratice.

Una dintre cele mai neașteptate dificultăți a fost chiar transportul robotului peste graniță.

„Am aflat că ieșirea din țară cu un robot de acest tip este considerată export de tehnologie. A trebuit să facem un carnet special, să plătim taxe și să blocăm o garanție raportată la valoarea robotului. Au fost foarte multe proceduri birocratice”, explică acesta.

Noaptea în care elevii au refăcut robotul până la ora 3

Cel mai tensionat moment al competiției a venit chiar înaintea unuia dintre meciurile decisive.

Deși robotul trecuse toate inspecțiile tehnice, organizatorii au solicitat o nouă verificare și au considerat că anumite cabluri exterioare ar putea depăși dimensiunile maxime admise de regulament.

„Ne-au cerut să legăm acele cabluri, iar robotul nu mai putea funcționa la parametrii pentru care fusese proiectat. Copiii au stat până la trei dimineața și au desfăcut complet robotul. Au refăcut întreaga instalație de cabluri și apoi au recalibrat toată partea de programare. La ora nouă dimineața aveau din nou meci”, spune tatăl unuia dintre participanți.

El afirmă că modificările mecanice au impus și rescrierea parametrilor software.

„Când schimbi partea fizică a robotului, trebuie recalculat tot: unghiurile, vitezele, pozițiile de aruncare. Au făcut toate acestea în câteva ore.”

„Competiția îi învață să gestioneze și eșecurile”

Dincolo de partea tehnică, mentorul consideră că experiența îi pregătește pe adolescenți pentru viața profesională.

Elevii învață să caute finanțare, să susțină prezentări în fața sponsorilor, să organizeze evenimente și să accepte refuzuri.

„Învață că trebuie să bați la o sută de uși și poate una se deschide. Trimit e-mailuri, sună, caută sponsori și își prezintă proiectul. Sunt lecții pe care foarte mulți oameni le învață abia după facultate.”

Ce urmează pentru echipa Zenith

Sezonul competițional se încheie, însă munca echipei este departe de a se opri.

În fiecare an, regulamentul FIRST Tech Challenge introduce o provocare complet nouă, ceea ce înseamnă că robotul trebuie reconstruit de la zero.

În această vară vor începe recrutările pentru noii membri, iar din toamnă elevii vor porni pregătirea pentru următorul sezon competițional.

Obiectivul este unul clar: calificarea la Campionatul Mondial.

„Acum încercăm să vedem ce putem îmbunătăți pentru următorul nivel. Diferența, de acum înainte, o face disciplina echipei și organizarea. Vrem să ajungem la mondiale și să fim și mai bine pregătiți”, spune mentorul.

El subliniază că filosofia competiției este una aparte, bazată pe colaborare între echipe și pe dezvoltarea întregii comunități de robotică, nu doar pe câștigarea unui trofeu.

„Poți ajunge în alianță chiar cu o echipă pe care ai ajutat-o să crească. De aceea competiția îi încurajează pe toți să împărtășească experiență și să îi ajute și pe ceilalți să devină mai buni. Este unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am văzut.”