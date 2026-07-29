Compania lui Musk contestă în instanță legea care interzice imaginile nud false generate de AI

Legea adoptată de statul Minnesota în primăvara acestui an se referă la aplicațiile care utilizează algoritmi de învățare automată pentru a modifica fotografii reale, astfel încât să creeze imagini nud sau cu caracter sexual explicit.

Actul normativ, care intră în vigoare la 1 august 2026, face parte dintr-un val de inițiative legislative prin care mai multe state americane încearcă să limiteze folosirea inteligenței artificiale pentru hărțuire și abuz sexual prin imagini false.

xAI: Legea încalcă libertatea de exprimare

În acțiunea depusă la instanța federală, xAI susține că legea depășește limitele constituționale și restrânge nejustificat libertatea de exprimare, garantată de Primul Amendament al Constituției SUA.

Potrivit The Tech Buzz, compania argumentează că legea este formulată prea larg și ar putea afecta atât aplicațiile folosite în scopuri abuzive, cât și cercetarea în domeniul inteligenței artificiale sau proiectele artistice care folosesc tehnologii similare. Textul integral al plângerii nu a fost făcut public.

Un test important pentru reglementarea AI

Procesul este considerat unul dintre primele conflicte majore dintre o companie importantă din domeniul inteligenței artificiale și o lege adoptată la nivelul unui stat pentru reglementarea conținutului generat de AI.

Decizia instanței ar putea influența modul în care alte state vor redacta legi privind imaginile deepfake și utilizarea inteligenței artificiale pentru crearea de conținut fals. În prezent, cel puțin 15 state americane analizează proiecte similare.

Protecția victimelor sau limitarea tehnologiei?

Autoritățile din Minnesota susțin că legea urmărește să combată un fenomen aflat în creștere: distribuirea de imagini intime false create fără acordul persoanelor vizate. Organizațiile care luptă împotriva violenței digitale consideră aceste aplicații o formă de abuz sexual bazat pe imagini.

De cealaltă parte, compania lui Musk spune că statul nu poate interzice o categorie întreagă de tehnologii printr-o lege prea generală. Potrivit xAI, restricțiile ar putea afecta și utilizări legitime ale inteligenței artificiale.

Un nou conflict juridic pentru Elon Musk

Procesul se înscrie într-o serie de dispute juridice purtate de companiile lui Elon Musk cu autoritățile de reglementare.

Tesla a contestat în repetate rânduri deciziile autorităților americane, inclusiv în procese cu autoritatea care supraveghează piața bursieră din SUA, după mai multe investigații privind declarațiile făcute de Musk investitorilor și comunicările companiei. La rândul său, platforma X (fostul Twitter) a deschis procese împotriva unor obligații de moderare a conținutului, impuse în state precum California, și împotriva unor măsuri de reglementare adoptate în alte țări.

Prin acțiunea împotriva statului Minnesota, xAI adoptă acum aceeași strategie în domeniul inteligenței artificiale.

Cazul ar putea stabili un precedent important privind limitele în care statele americane pot reglementa utilizarea inteligenței artificiale în lipsa unei legislații federale unitare.