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Ce echipe susțin românii la Cupa Mondială 2026. Surprize în topul favoritelor

În absența României de la Cupa Mondială 2026, Spania este naționala pe care cei mai mulți români spun că o vor susține la turneul final, potrivit unui sondaj INSCOP.
Ce echipe susțin românii la Cupa Mondială 2026. Surprize în topul favoritelor
Iulian Moşneagu
11 iun. 2026, 13:43, Sport
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Campionatul Mondial începe astăzi, iar România lipsește din nou de la marea sărbătoare a fotbalului. În absența „tricolorilor”, microbiștii români și-au ales alte favorite, potrivit unui sondaj INSCOP.

Ce naționale susțin românii la Cupa Mondială

Sondajul INSCOP, realizat la cererea Fanatik, arată că Spania este echipa susținută de cei mai mulți români la Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Naționala Spaniei a fost indicată de 23,7% dintre respondenți.

Pe locul al doilea în preferințele românilor se află Franța, cu 12,1%, urmată de Brazilia, cu 10,8%, și Argentina, cu 9,6%.

Anglia este susținută de 8,7% dintre cei chestionați, iar Portugalia de 7,9%. Germania a fost aleasă de doar 3,6% dintre respondenți.

Alți 3,9% dintre participanții la sondaj au spus că susțin o altă echipă. În același timp, 14,3% au răspuns că nu susțin nicio națională la Cupa Mondială 2026, iar 5,5% au ales varianta „nu știu / nu răspund”.

Cupa Mondială 2026 este găzduită de Statele Unite, Mexic și Canada. Este prima ediție cu 48 de echipe și prima organizată în trei țări.

Turneul are 104 meciuri, iar finala este programată pe 19 iulie, pe stadionul MetLife, din New Jersey.

Datele sondajului INSCOP au fost culese în perioada 2-8 iunie 2026, prin metoda CATI, pe baza interviurilor telefonice.

Eșantionul a fost de 1.100 de persoane și este reprezentativ pentru categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă este de +/- 3%, la un grad de încredere de 95%.

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