Franța solicită includerea Libanului în acordul de încetare a focului

Libanul „trebuie inclus” în acordul de armistițiu dintre Iran și Statele Unite, a declarat Pascal Confavreux, purtător de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe, relatează CNN.

„Atacurile asupra Libanului trebuie să înceteze”, a declarat Confavreux pentru Fox News într-un interviu acordat duminică, unde a spus că țara a fost „puternic destabilizată”, cu 1 milion de persoane strămutate acum.

„Această destabilizare va fi doar o recompensă pentru Hezbollah în viitor”, a spus el, referitor la grupul militant susținut de Iran din Liban, pe care Israelul îl vizează.

„Iranul trebuie să înceteze să terorizeze Israelul prin intermediul Hezbollah.”, a afirmat acesta.

Statele Unite și Israelul au declarat că Libanul nu face parte din acordul de armistițiu de două săptămâni încheiat marțea trecută, contrar opiniilor Iranului și Pakistanului.

Israelul a continuat să atace Hezbollah de când a fost anunțat armistițiul, iar presa locală din sudul Libanului a raportat peste noapte mai multe atacuri. Discuțiile dintre diplomații israelieni și libanezi urmează să aibă loc în această săptămână.