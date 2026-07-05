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România pierde cu Chile la debutul World Rugby Nations Cup și coboară pe cea mai slabă poziție din istorie în ierarhia mondială. Toate rezultatele primei etape

Naționala masculină de rugby a României a fost învinsă de reprezentativa statului Chile, duminică dimineață, la Santiago, la debutul noii competiții înființate de forul mondial - World Rugby Nations Cup. Reprezentativa României a coborât pe cea mai slabă poziție din istorie în ierarhia mondială.
România pierde cu Chile la debutul World Rugby Nations Cup și coboară pe cea mai slabă poziție din istorie în ierarhia mondială. Toate rezultatele primei etape
sursă foto: DRAGOS PASCANEANU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
05 iul. 2026, 10:44, Sport
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Naționala României a început dificil prima partidă din Nations Cup, gazdele preluând conducerea cu 10-0 după 13 minute de joc. România a revenit și a preluat conducerea în minutul 25, scor 14-10, după două eseuri marcate într-un interval scurt de numărul 8 Adrian Emmanuel Mitu și de talonerul Ștefan Buruiană.

Avantajul a fost însă de scurtă durată. Javier Carrasco a readus Chile în față cu un eseu transformat de Garafulic (17-14). Același jucător a transformat ulterior o lovitură de pedeapsă de la mare distanță pentru 20-14. Rupanu a redus diferența din penalitate înainte de pauză (20-17). Însă, eliminarea temporară a lui Nicolas Onuțu pentru greșeli repetate a fost imediat sancționată de chilieni, care au înscris prin Raimundo Martinez, eseu transformat de Garafulic, pentru 27-17 la pauză.

În partea secundă, gazdele s-au desprins datorită unui joc mai eficient, dar, în special, profitând de avantajul numeric.

Momentul-cheie al reprizei secunde a venit însă în minutul 47, când România a rămas în doar 13 jucători, după ce reușise să reducă diferența la doar 3 puncte, scor 27-24. Chile a profitat imediat de superioritatea numerică și a marcat prin căpitanul Martín Sigren, după un nou mol de margine, Garafulic transformând pentru 34-24.

Deși în inferioritate, România nu a cedat. După ce și Garafulic a fost eliminat temporar, „stejarii” au profitat de egalitatea numerică. Marius Simionescu a finalizat o acțiune rapidă pe treisferturi, rezistând placajelor a doi adversari. Rupanu a transformat și diferența s-a redus din nou la numai trei puncte, 34-31.

Finalul a aparținut însă gazdelor. Martín Sigren a reușit al doilea său eseu în minutul 64, transformat de Santiago Videla (41-31). Diego Escobar a stabilit scorul final, 48-31, în minutul 70, după o acțiune individuală în care a trecut de doi apărători. România a atacat până la final în încercarea de a obține punctul bonus ofensiv, însă apărarea chiliană a rezistat.

În urma înfrângerii, România a coborât pe locul 25 în clasamentul mondial, cea mai slabă poziție ocupată vreodată.

Alte rezultate din prima etapă

Georgia a învins Uruguay cu 41-34, după un meci spectaculos în care sud-americanii au fost aproape de o revenire pe final.

Samoa a obținut cea mai categorică victorie a rundei, 66-19 cu Hong Kong. Warren Solomona a reușit două eseuri la primul său meci internațional.

Tonga a trecut de Zimbabwe cu 36-26, după ce africanii au revenit spectaculos în partea secundă, înainte ca experiența tonganilor să facă diferența.

Canada și Spania au oferit meciul etapei, încheiat la egalitate, 42-42. Canadienii au egalat după expirarea timpului regulamentar printr-un eseu validat în urma arbitrajului video și o transformare reușită de Takoda McMullin.

Statele Unite ale Americii au învins dramatic Portugalia cu 30-29. Christopher Hilsenbeck a adus victoria gazdelor dintr-o lovitură de pedeapsă în ultimele minute, după ce portughezii au încheiat partida cu doi jucători eliminați.

În etapa a doua, programată pe 11 iulie, România va întâlni Uruguay la Montevideo. Partida va începe la ora 20:00.

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