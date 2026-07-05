România pierde cu Chile la debutul World Rugby Nations Cup și coboară pe cea mai slabă poziție din istorie în ierarhia mondială. Toate rezultatele primei etape

Naționala României a început dificil prima partidă din Nations Cup, gazdele preluând conducerea cu 10-0 după 13 minute de joc. România a revenit și a preluat conducerea în minutul 25, scor 14-10, după două eseuri marcate într-un interval scurt de numărul 8 Adrian Emmanuel Mitu și de talonerul Ștefan Buruiană.

Avantajul a fost însă de scurtă durată. Javier Carrasco a readus Chile în față cu un eseu transformat de Garafulic (17-14). Același jucător a transformat ulterior o lovitură de pedeapsă de la mare distanță pentru 20-14. Rupanu a redus diferența din penalitate înainte de pauză (20-17). Însă, eliminarea temporară a lui Nicolas Onuțu pentru greșeli repetate a fost imediat sancționată de chilieni, care au înscris prin Raimundo Martinez, eseu transformat de Garafulic, pentru 27-17 la pauză.

În partea secundă, gazdele s-au desprins datorită unui joc mai eficient, dar, în special, profitând de avantajul numeric.

Momentul-cheie al reprizei secunde a venit însă în minutul 47, când România a rămas în doar 13 jucători, după ce reușise să reducă diferența la doar 3 puncte, scor 27-24. Chile a profitat imediat de superioritatea numerică și a marcat prin căpitanul Martín Sigren, după un nou mol de margine, Garafulic transformând pentru 34-24.

Deși în inferioritate, România nu a cedat. După ce și Garafulic a fost eliminat temporar, „stejarii” au profitat de egalitatea numerică. Marius Simionescu a finalizat o acțiune rapidă pe treisferturi, rezistând placajelor a doi adversari. Rupanu a transformat și diferența s-a redus din nou la numai trei puncte, 34-31.

Finalul a aparținut însă gazdelor. Martín Sigren a reușit al doilea său eseu în minutul 64, transformat de Santiago Videla (41-31). Diego Escobar a stabilit scorul final, 48-31, în minutul 70, după o acțiune individuală în care a trecut de doi apărători. România a atacat până la final în încercarea de a obține punctul bonus ofensiv, însă apărarea chiliană a rezistat.

În urma înfrângerii, România a coborât pe locul 25 în clasamentul mondial, cea mai slabă poziție ocupată vreodată.

Alte rezultate din prima etapă

Georgia a învins Uruguay cu 41-34, după un meci spectaculos în care sud-americanii au fost aproape de o revenire pe final.

Samoa a obținut cea mai categorică victorie a rundei, 66-19 cu Hong Kong. Warren Solomona a reușit două eseuri la primul său meci internațional.

Tonga a trecut de Zimbabwe cu 36-26, după ce africanii au revenit spectaculos în partea secundă, înainte ca experiența tonganilor să facă diferența.

Canada și Spania au oferit meciul etapei, încheiat la egalitate, 42-42. Canadienii au egalat după expirarea timpului regulamentar printr-un eseu validat în urma arbitrajului video și o transformare reușită de Takoda McMullin.

Statele Unite ale Americii au învins dramatic Portugalia cu 30-29. Christopher Hilsenbeck a adus victoria gazdelor dintr-o lovitură de pedeapsă în ultimele minute, după ce portughezii au încheiat partida cu doi jucători eliminați.

În etapa a doua, programată pe 11 iulie, România va întâlni Uruguay la Montevideo. Partida va începe la ora 20:00.