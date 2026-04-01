Sondaj Reuters: 2 din 3 americani doresc încheierea rapidă a războiului cu Iranul, chiar dacă ar însemna neîndeplinirea obiectivelor

Două treimi dintre americani consideră că Washingtonul ar trebui să depună eforturi pentru o încheiere rapidă a războiului cu Iranul, chiar dacă acest lucru ar însemna neîndeplinirea obiectivelor stabilite de administrația președintelui Donald Trump odată cu lansarea „operațiunii”, arată un sondaj Reuters/Ipsos.
Diana Nunuț
01 apr. 2026, 17:30, Știri externe

66% dintre americani consideră că SUA ar trebui să depună eforturi pentru a-și încheia rapid implicarea în războiul din Iran, chiar dacă asta ar însemna neîndeplinirea obiectivelor stabilite de administrația Trump, arată un sondaj Reuters/Ipsos.

Sondajul a fost realizat săptămâna trecută, de vineri până duminică, la care au participat 1.021 de persoane. Rezultatele au arătat că 27% dintre respondenți susțin că SUA ar trebui să depună eforturi pentru a-și atinge toate obiectivele în Iran, chiar dacă asta ar însemna o prelungire a conflictului.

Rezultatele sondajului Reuters/Ipsos mai arată că 40% dintre republicanii susținători ai lui Trump s-au declarat în favoarea încheierii rapide a conflictului, chiar dacă aceasta nu ar duce la atingerea obiectivelor SUA.

Pe de altă parte, 60% dintre participanții la sondaj au declarat că nu sunt de acord cu atacurile militare ale SUA asupra Iranului, în timp ce 35% au fost de acord.

Potrivit unui alt sondaj publicat recent de Reuters/Ipsos, cota de susținere a lui Donald Trump în SUA s-a prăbușit la 36%, cel mai scăzut nivel din cel de-al doilea mandat al său.

Rata de aprobare a lui Trump la începutul celui de-al doilea mandat era de 47% și a oscilat în mare parte în jurul valorii de 40% de la mijlocul anului trecut.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Război în Iran, ziua 38. Iranul îl amenință pe Trump: „Acțiunile tale nesăbuite târăsc SUA într-un adevărat iad”
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor