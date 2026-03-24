Pe fondul războiului din Iran și creșterii prețurilor la combustibili, cota de susținere a lui Donald Trump a ajuns la cel mai scăzut nivel din al doilea mandat: 36%. În plus, de la o săptămână la alta, tot mai mulți americani nu sunt de acord cu războiul din Iran.
Sorina Matei
24 mart. 2026, 21:35, Social

Rata de susținere a lui Donald Trump în SUA a scăzut la 36%, cel mai scăzut nivel al celui de-al doilea mandat al său, potrivit celui mai recent sondaj Reuters/Ipsos .

Un sondaj anterior realizat săptămâna trecută arăta o aprobare a președintelui de 40%.

Rata de aprobare a lui Trump la începutul celui de-al doilea mandat era de 47% și a oscilat în mare parte în jurul valorii de 40% de la mijlocul anului trecut.

Sociologii atribuie scăderea sprijinului acordat lui Trump creșterii prețurilor la combustibili, pe fondul conflictului continuu cu Iranul.

Aceștia observă că creșterea prețurilor la combustibili duce la creșterea prețurilor la bunuri și servicii, lucru pe care mulți americani nu îl apreciază.

Doar 25% dintre respondenți aprobă politicile lui Trump privind costul vieții – o problemă cheie în campania lui Trump din 2024.

Războiul cu Iranul are, de asemenea, un impact negativ asupra ratelor de aprobare ale președintelui american, deoarece în timpul campaniei sale a promis că va evita „războaiele stupide”, iar americanii îi amintesc din ce în ce mai mult lui Trump de această promisiune.

Un sondaj Reuters/Ipsos a constatat că doar 35% dintre americani aprobă acum atacurile americane asupra Iranului, în scădere de la 37% săptămâna trecută.

Aproximativ 61% dintre respondenți dezaprobă atacurile, în scădere de la 59% săptămâna trecută.

