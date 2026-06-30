Prima pagină » Știrile zilei » Chiriile cresc de patru ori mai repede decât salariile. Șoc pe piața locuințelor din Germania

Chiriile cresc de patru ori mai repede decât salariile. Șoc pe piața locuințelor din Germania

În Germania, în timp ce salariile reale au crescut cu doar 5,1% în ultimii trei ani, chiriile solicitate în cele mai mari orașe au crescut cu până la 20%.
Chiriile cresc de patru ori mai repede decât salariile. Șoc pe piața locuințelor din Germania
Sorina Matei
30 iun. 2026, 16:05, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Locuitorii Germaniei care sunt în căutarea unui nou apartament sunt nevoiți să scoată tot mai mulți bani din buzunar. În timp ce salariul real a crescut cu doar 5,1% în ultimii trei ani, chiria solicitată în orașele mari a crescut cu 20%. Acest lucru reiese din cele mai recente date privind chiriile, publicate de portalul imobiliar immowelt.

În Hamburg, chiria a crescut în mod deosebit de rapid, cu 20,2% față de 2023. Acestuia este urmat de Dresda (+18%) și Frankfurt pe Main (+17,7%). Pentru multe gospodării, această tendință înseamnă că o parte tot mai mare din salariul lor este cheltuită lunar pentru chirie.

Orașul cel mai scump din țară rămâne în continuare München.

Chiria medie pentru apartamentele recent scoase la vânzare este de 21,44 euro pe metru pătrat. Pentru un apartament de 75 de metri pătrați, aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 218 euro pe lună față de acum trei ani. Frankfurt (+190 euro) și Hamburg (+175 euro) au înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă.

Motivul principal al creșterii prețurilor este deficitul masiv de locuințe. Costurile ridicate de construcție, creșterea ratelor dobânzilor și procesele lungi de aprobare încetinesc construcțiile noi. În 2025, au fost construite doar 206.600 de apartamente în întreaga țară. Aceasta reprezintă o scădere cu 18% față de anul precedent.

Cu toate acestea, obiectivul guvernului federal rămâne acela de a construi 400.000 de apartamente noi în fiecare an.

Recomandarea video

Cum ajungeau oamenii la azilele lui Viorel Pașca din Bihor | DECLARAȚII EXCLUSIVE
G4Media
Dan Petrescu, apariție rară: cum arată la 10 luni de la ieșirea din circuit
GSP.ro
Robert Cazanciuc vede un premier PSD: „Cred că președintele îl va desemna pe Sorin Grindeanu, este singura formulă”
Gandul
Doliu în comunitatea RXF! Luptătorul George Radu a murit! Ce s-a întâmplat cu tânărul
Cancan
Ramona Olaru, dialog incendiar cu Dan Alexa. Propunerea care a încins totul: „Ce pot eu să-ți ofer pentru asta?”
Prosport
Nicușor Dan și-a publicat declarația de avere. Consilierii care au venituri duble sau triple față de șefului statului
Libertatea
Se mai poate mânca telemeaua de oaie, dacă a stat 7 zile în frigider? Care este termenul limită
CSID
Vestea momentului: Roboții umanoizi au început să fie închiriați cu ziua! Cât costă și ce știu să facă
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da