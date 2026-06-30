Locuitorii Germaniei care sunt în căutarea unui nou apartament sunt nevoiți să scoată tot mai mulți bani din buzunar. În timp ce salariul real a crescut cu doar 5,1% în ultimii trei ani, chiria solicitată în orașele mari a crescut cu 20%. Acest lucru reiese din cele mai recente date privind chiriile, publicate de portalul imobiliar immowelt.

În Hamburg, chiria a crescut în mod deosebit de rapid, cu 20,2% față de 2023. Acestuia este urmat de Dresda (+18%) și Frankfurt pe Main (+17,7%). Pentru multe gospodării, această tendință înseamnă că o parte tot mai mare din salariul lor este cheltuită lunar pentru chirie.

Orașul cel mai scump din țară rămâne în continuare München.

Chiria medie pentru apartamentele recent scoase la vânzare este de 21,44 euro pe metru pătrat. Pentru un apartament de 75 de metri pătrați, aceasta reprezintă o creștere de aproximativ 218 euro pe lună față de acum trei ani. Frankfurt (+190 euro) și Hamburg (+175 euro) au înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă.

Motivul principal al creșterii prețurilor este deficitul masiv de locuințe. Costurile ridicate de construcție, creșterea ratelor dobânzilor și procesele lungi de aprobare încetinesc construcțiile noi. În 2025, au fost construite doar 206.600 de apartamente în întreaga țară. Aceasta reprezintă o scădere cu 18% față de anul precedent.

Cu toate acestea, obiectivul guvernului federal rămâne acela de a construi 400.000 de apartamente noi în fiecare an.