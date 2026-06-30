„Regula Mallorca”: funcționarii germani pot munci de pe plajele din străinătate două luni pe an

Mai multe instituții publice din Germania le permit funcționarilor să lucreze de la distanță din alte țări, inclusiv de pe litoralul unor destinații turistice precum Spania, Italia sau Grecia, potrivit The Telegraph.

Presa germană a numit această facilitate „regula Mallorca”, deoarece oferă posibilitatea desfășurării activității din stațiuni de vacanță, pentru perioade de până la opt săptămâni pe an.

Potrivit publicației Bild, cea mai permisivă instituție este Autoritatea Federală pentru Transport Rutier, care aprobă până la 40 de zile de muncă remote din străinătate.

Angajații pot lucra din state membre ale Uniunii Europene, dar și din afara spațiului comunitar. Printre destinațiile permise se numără Canada, Statele Unite și Thailanda.

Regulile diferă de la o instituție la alta

În alte instituții federale, perioadele aprobate sunt mai scurte. De exemplu, Oficiul Federal pentru Securitate Informatică permite perioade limitate de muncă din străinătate, stabilite prin acord între angajat și angajator.

Există însă și autorități care interzic complet această practică. Printre acestea se numără instituția responsabilă de supravegherea concurenței.

După publicarea informațiilor de către Bild, mai multe ministere au anunțat că intenționează să renunțe la această facilitate.

Ministerul german de Interne a început o analiză privind regulile actuale de telemuncă din administrația publică.

La rândul său, Ministerul Educației Civice a precizat că munca din străinătate este permisă doar în situații excepționale.

Sindicatele sunt împărțite

Sindicatul Polițiștilor din Germania critică actualele reguli și susține că acestea creează inechități între angajații din sectorul public.

„Este incorect și această situație trebuie schimbată urgent”, a declarat președintele organizației, Heiko Teggatz, pentru Bild.

În schimb, Uniunea Funcționarilor Publici susține că reglementările ar trebui chiar relaxate, pentru a permite o flexibilitate mai mare.

Context economic

Munca la distanță a devenit larg răspândită în Germania în perioada pandemiei de COVID-19. Multe dintre regulile introduse atunci sunt încă în vigoare.

Sub conducerea cancelarului Friedrich Merz, Guvernul german promovează însă o revenire la o cultură a muncii mai riguroasă.

Executivul argumentează că economia are nevoie de o productivitate mai ridicată, pe fondul îmbătrânirii populației, al dificultăților din industria auto și al costurilor ridicate cu energia.

Cum este reglementată telemunca în România

În România, telemunca este reglementată prin Legea nr. 81/2018. Activitatea în regim de telemuncă se desfășoară doar cu acordul angajatorului și al salariatului și trebuie prevăzută în contractul individual de muncă sau într-un act adițional.

Legislația nu acordă un drept general de a lucra din străinătate. Un angajat poate desfășura activitate din afara României doar dacă angajatorul aprobă această posibilitate și sunt respectate obligațiile fiscale, de securitate socială și de sănătate și securitate în muncă.