Scandal în „grupul de reflecție strategică” de la Cotroceni. Oana Zamfir se retrage și lansează acuzații dure

anunță pe paginile de socializare că se retrage din grupul de reflecție strategică al Palatului Cotroceni Analista de politică externă, Oana Popescu Zamfir,și critică abordările din interior.

„Trebuie respectată pluritatea de opinii, trebuie să existe onestitate intelectuală”

„Am comunicat astăzi domnului consilier prezidențial Valentin Naumescu decizia mea de a mă retrage din grupul de reflecție strategică pe afaceri europene de la Cotroceni. Plec cu convingerea că inițiativa înființării unui astfel de consiliu consultativ este în principiu oportună, având în vedere provocările mediului internațional și nevoia de acțiune eficientă a României la nivel european.

Am apreciat efortul Administrației Prezidențiale de deschidere către societatea civilă și participarea personală a președintelui la câteva întâlniri.

Dar pentru ca un astfel de format de lucru să producă valoare reală, trebuie îndeplinite câteva condiții: • pluralitatea reală de opinii, derivată din compoziția grupului;

• onestitatea intelectuală și calitatea științifică a tuturor contribuțiilor; • oportunitatea temelor, care să se decline în viziune strategică, dar să fie și relevante pentru agenda curentă europeană; • alinierea demersului la interesele și strategiile naționale ale României, cât și la valorile europene și democratice; • să beneficieze în mod real de disponibilitatea Administrației Prezidențiale de a prelua în procesul decizional opiniile specialiștilor invitați”, scrie Zamfir.

Oana Popescu Zamfir s-a arătat deranjată și de faptul că Palatul Cotroceni a prezentat imagini cu ea, deși nu a contribuit la raportul Administrației Prezidențiale despre identitate și populism.

„Retragerea mea din Grupul de Reflecție pe Afaceri Europene de la Cotroceni nu este legată DOAR de raportul despre identitate și populism recent publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale. Însă țin în mod deosebit să specific că, deși fotografiile postate de Administrația Prezidențială și membrii ei mă includ și pe mine, nu mă aflu printre autorii acestui raport, nu am dorit să contribui la el sub nicio formă, nu îi recunosc vreo calitate științifică și mai ales mă delimitez ferm de valorile și abordarea ideologică pe care le reflectă”, scrie Zamfir.

Nu este pentru prima oară când Zamfir critică ceea ce se întâmplă în interiorul grupului din Palatul Cotroceni. Acum o lună, analista a spus : „Recomandările nu sunt convinsă că președintele României le ia în seamă. Noi recomandăm dezvoltarea pilonului european, președintele pare să meargă în direcția diametral opusă„.

Raportul Grupului de Reflecție Strategică: „A-ți iubi țara și a susține proiectul european sunt obiective care se pot întări reciproc”

a anunțat public faptul că participat la reuniunea Grupului de Reflecție Strategică Miercuri, președintele României, Nicușor Dan,„România în UE” (RUE), desfășurată la Palatul Cotroceni.