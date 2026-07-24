Scandal în „grupul de reflecție strategică” de la Cotroceni. Oana Zamfir se retrage și lansează acuzații dure

„Trebuie respectată pluritatea de opinii, trebuie să existe onestitate intelectuală”
Foto Grupul de Reflecție Strategică
„Am comunicat astăzi domnului consilier prezidențial Valentin Naumescu decizia mea de a mă retrage din grupul de reflecție strategică pe afaceri europene de la Cotroceni. Plec cu convingerea că inițiativa înființării unui astfel de consiliu consultativ este în principiu oportună, având în vedere provocările mediului internațional și nevoia de acțiune eficientă a României la nivel european.
Am apreciat efortul Administrației Prezidențiale de deschidere către societatea civilă și participarea personală a președintelui la câteva întâlniri.
Dar pentru ca un astfel de format de lucru să producă valoare reală, trebuie îndeplinite câteva condiții:
• pluralitatea reală de opinii, derivată din compoziția grupului;
• onestitatea intelectuală și calitatea științifică a tuturor contribuțiilor;
• oportunitatea temelor, care să se decline în viziune strategică, dar să fie și relevante pentru agenda curentă europeană;
• alinierea demersului la interesele și strategiile naționale ale României, cât și la valorile europene și democratice;
• să beneficieze în mod real de disponibilitatea Administrației Prezidențiale de a prelua în procesul decizional opiniile specialiștilor invitați”, scrie Zamfir.
Oana Popescu Zamfir s-a arătat deranjată și de faptul că Palatul Cotroceni a prezentat imagini cu ea, deși nu a contribuit la raportul Administrației Prezidențiale despre identitate și populism.
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„Retragerea mea din Grupul de Reflecție pe Afaceri Europene de la Cotroceni nu este legată DOAR de raportul despre identitate și populism recent publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale. Însă țin în mod deosebit să specific că, deși fotografiile postate de Administrația Prezidențială și membrii ei mă includ și pe mine, nu mă aflu printre autorii acestui raport, nu am dorit să contribui la el sub nicio formă, nu îi recunosc vreo calitate științifică și mai ales mă delimitez ferm de valorile și abordarea ideologică pe care le reflectă”, scrie Zamfir.
Nu este pentru prima oară când Zamfir critică ceea ce se întâmplă în interiorul grupului din Palatul Cotroceni. Acum o lună, analista a spus: „Recomandările nu sunt convinsă că președintele României le ia în seamă. Noi recomandăm dezvoltarea pilonului european, președintele pare să meargă în direcția diametral opusă„.
Raportul Grupului de Reflecție Strategică: „A-ți iubi țara și a susține proiectul european sunt obiective care se pot întări reciproc”
Foto Grupul de Reflecție Strategică: consilier Valentin Naumescu
„În cadrul reuniunii a fost prezentat raportul „Identitate națională, identitate europeană și provocarea populismului
”, care analizează relația dintre identitatea românească și apartenența la Uniunea Europeană. Raportul transmite un mesaj clar: identitatea națională și identitatea europeană nu se exclud. România își păstrează valorile, tradițiile și cultura, fiind în același timp un stat implicat și respectat în Uniunea Europeană.
Documentul arată că Uniunea Europeană este construită pe valori comune precum democrația, libertatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului. În același timp, apartenența la UE aduce beneficii concrete pentru cetățeni, de la libera circulație și oportunități de studiu și muncă până la cooperare economică și dezvoltare. Raportul subliniază și faptul că patriotismul și apartenența la Uniunea Europeană sunt compatibile. A-ți iubi țara și a susține proiectul european sunt obiective care se pot întări reciproc.
Totodată, documentul evidențiază importanța consolidării democrației prin reducerea inegalităților, dezvoltarea educației civice și istorice, combaterea dezinformării și promovarea unui patriotism democratic”, a comunicat Nicușor Dan.
Grupul de Reflecție Strategică „România în UE” (RUE) reunește experți independenți care analizează evoluțiile din Uniunea Europeană și propun soluții pentru ca România să își consolideze poziția și să valorifice cât mai bine oportunitățile oferite de apartenența la UE.
Grupul de Reflecție Strategică
a fost constituit la nivelul Administrației Prezidențiale și este coordonat de consilierul prezidențial Valentin Naumescu.