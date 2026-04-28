Scandal internațional. Israelienii sunt acuzați că importă grâu furat din Ucraina, UE amenință cu sancțiuni

Un purtător de cuvânt al Uniunii Europene a declarat că Bruxelles-ul a „luat act” de rapoartele privind navele rusești și i-a avertizat pe cei implicați că s-ar putea confrunta cu sancțiuni.

„Condamnăm toate acțiunile care ajută la finanțarea efortului de război ilegal al Rusiei și la eludarea sancțiunilor UE și rămânem pregătiți să combatem astfel de acțiuni prin listarea persoanelor și entităților din țări terțe, dacă este necesar”, a declarat purtătorul de cuvânt al UE pentru The Times of Israel într-un comunicat.

În paralel, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a declarat că l-a convocat pe ambasadorul Israelului. Kievul a solicitat explicații și a transmis că „își rezervă dreptul de a implementa o gamă completă de răspunsuri diplomatice și juridice internaționale” dacă Israelul nu refuză transportul de grâu din teritoriile ucrainene ocupate.

În replică, ministrul israelian de Externe, Gideon Sa’ar, i-a spus lui Sybiha că Ucraina nu a furnizat nicio dovadă care să susțină acuzațiile că cerealele au fost „furate”. El l-a acuzat pe diplomatul ucrainean că desfășoară activități diplomatice prin intermediul mass-media.

Cotidianul Haaretz a relatat că nava Panormitis, încărcată cu cereale din teritoriul ucrainean ocupat, aștepta permisiunea de a acosta la Haifa. Ziarul a mai transmis t că patru transporturi de cereale din Ucraina ocupată au fost descărcate în Israel în acest an.