Ministrul francez de Externe merge în Liban pe fondul escaladării conflictului cu Israelul

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, va face joi o vizită oficială în Liban, în contextul unor operațiuni militare puternice desfășurate de Israel împotriva grupării Hezbollah, susținută de Iran.

Informația a fost confirmată miercuri de Ministerul francez de Externe.

Potrivit autorităților de la Paris, deplasarea este realizată cu scopul de a arăta sprijinul Franței pentru populația libaneză afectată de conflict.

„Această vizită demonstrează sprijinul și solidaritatea Franței cu poporul libanez, antrenat într-un război pe care nu l-a ales”, a transmis sursa citată.

Oficialii francezi au precizat că „ministrul se va consulta cu principalele autorități ale țării cu privire la situația din Liban și la modalitățile de dezescaladare a conflictului, a o continuare a discuțiilor acestora cu președintele” Emmanuel Macron.

În cadrul vizitei, acesta ar urma să aibă întâlniri cu liderii politici de la Beirut, printre care președintele Michel Aoun, prim-ministrul Nawaf Salam și președintele Parlamentului, Nabih Berri, potrivit unor surse politice.

Vizita lui Barrot vine după o serie de discuții telefonice purtate de ministrul francez cu omologii săi din Israel și Statele Unite, Gideon Sarr și Marco Rubio.

De asemenea, președintele Emmanuel Macron a avut recent convorbiri cu liderii libanezi și a cerut Israelului să accepte „discuții directe” cu guvernul de la Beirut și cu „toate părțile interesate” din Liban.

Liderul francez a declarat că este disponibil de „a facilita” aceste negocieri, inclusiv prin organizarea lor la Paris, pentru „a împiedica Libanul să se prăbușească în haos”.

Situația din Liban s-a deteriorat după ce Hezbollah a intrat în conflictul regional pe 2 martie, prin lansarea unor atacuri asupra Israelului.

Acțiunile au venit ca reacție la moartea liderului suprem iranian Ali Khamenei, ucis la începutul operațiunilor militare israeliano-americane împotriva Iranului.

De atunci, armata israeliană a desfășurat bombardamente asupra unor zone extinse din Liban, inclusiv asupra capitalei Beirut, și a lansat operațiuni terestre în sudul țării.

Potrivit autorităților, atacurile au provocat cel puțin 968 de victime, dintre care 116 copii, și au forțat peste un milion de persoane să își părăsească locuințele.

Franța a trimis deja ajutoare umanitare în Liban, iar în timpul vizitei sale, Jean-Noël Barrot ar urma „să anunțe un nou pachet de ajutoare umanitare pentru a veni în sprijinul libanezilor”, potrivit Ministerului de Externe.