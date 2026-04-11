Ucraina și Rusia au efectuat un schimb de câte 175 de prizonieri de război

Ucraina a adus acasă 175 de militari și șapte civili aflați în captivitate în Rusia, în cadrul celui mai recent schimb de prizonieri cu Moscova, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Ministerul rus al Apărării a transmis, la rândul său, că a eliberat 175 de prizonieri de război ucraineni în schimbul a 175 de soldați ruși.

Schimbul de prizonieri are loc cu o zi înainte de Paște, sărbătorit de creștinii ortodocși pe 12 aprilie.

Potrivit lui Zelenski, printre cei reveniți în Ucraina se numără militari capturați în timpul bătăliei pentru Mariupol, precum și alții luați prizonieri la Centrala Nucleară de la Cernobîl și în mai multe regiuni, inclusiv Donețk, Herson, Sumî, Zaporojie, dar și în regiunea Kursk din Rusia.

Cei mai mulți dintre cei eliberați se aflau în captivitate încă din 2022.