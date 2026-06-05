Volodimir Zelenski anunță un nou schimb de prizonieri: 185 de soldați ucraineni și un civil s-au întors acasă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că 185 de militari ucraineni și un civil au fost eliberați din captivitatea rusă și s-au întors în Ucraina, anunță Ukrinform.

Anunțul a fost făcut într-un mesaj publicat pe Telegram, unde liderul ucrainean a precizat că printre cei eliberați se află membri ai Forțelor Armate ale Ucrainei, ai Gărzii Naționale și ai Serviciului de Grăniceri de Stat.

„Alți 185 de apărători ucraineni se întorc acasă astăzi din captivitatea rusă. Un civil se întoarce, de asemenea, împreună cu apărătorii. Aceștia sunt soldați ai Forțelor Armate ale Ucrainei, Gărzii Naționale și Serviciului de Grăniceri de Stat al Ucrainei – soldați, sergenți și ofițeri”, a transmis Zelenski.

Președintele ucrainean a declarat că militarii eliberați au luptat în unele dintre cele mai importante zone afectate de război.

„Ei au apărat statul nostru în Mariupol și la Azovstal, precum și în sectoarele Donețk, Luhansk, Harkov, Herson, Zaporijia, Sumi, Kiev și Kursk”, a spus liderul de la Kiev.

Potrivit acestuia, o parte dintre cei eliberați erau ținuți în captivitate încă din anul 2022, de la începutul invaziei ruse la scară largă.

Președintele a mulțumit tuturor celor implicați în organizarea schimburilor de prizonieri, inclusiv echipelor ucrainene, partenerilor internaționali și militarilor care contribuie la completarea fondului de schimb.

„Munca continuă. Întoarcerea poporului nostru este o prioritate constantă pentru Ucraina. În fiecare zi, lucrăm pentru a elibera fiecare bărbat și femeie ucraineană din captivitate”, a declarat președintele ucrainean.