Senatul SUA a confirmat nominalizarea lui Markwayne Mullin, un susținător fidel al lui Trump, la funcția de director al Securității Interne

Markwayne Mullin este oficial responsabil cu securitatea SUA. Nominalizarea lui Mullin în funcția de secretar pentru securitate internă în administrația Trump a fost confirmată luni de Senatul SUA. Actualul senator din Oklahoma a fost aprobat pentru această funcție controversată în Statele Unite cu 54 de voturi pentru și 45 împotrivă, potrivit Le Figaro.

Markwayne Mullin, în vârstă de 48 de ani, va prelua conducerea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), care a fost paralizat de un impas bugetar timp de peste o lună. Opoziția democrată refuză să aprobe finanțarea DHS fără reforme semnificative la ICE, agenția de aplicare a legilor privind imigrația aflată sub jurisdicția departamentului.

Audierea lui Markwayne Mullin în fața unei comisii a Senatului a avut loc săptămâna trecută, la scurt timp după demiterea lui Kristi Noem, a cărei poziție fusese slăbită de operațiunile anti-imigrație extrem de criticate din ultimele luni din Minneapolis, în timpul cărora doi cetățeni americani, Renee Good și Alex Pretti, au fost uciși de agenți federali. În timpul audierii, el s-a distanțat de propriile declarații referitoare la Alex Pretti, pe care l-a descris ca fiind un „persoană tulburată” . „Nu ar fi trebuit să spun asta și, în calitate de secretar de stat, nu aș fi făcut-o”, a recunoscut el. „Am vorbit prea pripit. Am reacționat impulsiv, fără să cunosc faptele.”

Markwayne Mullin și-a stabilit obiectivele

În ceea ce privește ICE, care a fost criticată pentru metodele brutale pe care le-a adoptat pentru a duce la bun sfârșit ofensiva anti-imigrație revendicată de Donald Trump, senatorul republican și-a menționat viziunea conform căreia ar dori ca această agenție „să devină mijlocul” folosit pentru expulzarea migranților, în loc să se afle în „prima linie” pentru a-i aresta în toată țara.

Markwayne Mullin, care l-a descris pe președintele SUA drept un „prieten”, și-a stabilit obiectivul ca „în termen de șase luni, (DHS) să nu mai facă titluri în fiecare zi” .

Donald Trump a făcut din lupta împotriva imigrației ilegale o prioritate absolută, referindu-se la o „invazie” a Statelor Unite de către „infractori străini” și comunicând pe larg despre deportarea imigranților. Însă programul său de deportări în masă a fost zădărnicit sau încetinit de numeroase decizii judecătorești, inclusiv cele ale Curții Supreme, predominant conservatoare, pe motiv că cei vizați trebuie să își poată afirma drepturile.