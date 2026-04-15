Statele Unite: ICE a deportat 442.000 de persoane într-un an, jumătate din cât promisese Trump

Serviciul de Imigrare și Control Vamal al SUA (ICE) a deportat 442.637 de persoane din Statele Unite în cursul anului fiscal 2025 (între 1 octombrie 2024 și 30 septembrie 2025), conform statisticilor publicate recent și analizate de Axios. Aproape 167.000 aveau cazier judiciar (condamnări și acuzații în curs). Aceasta reprezintă aproximativ 38% din totalul deportărilor, în timp ce administrația americană susține că încearcă să se concentreze, în urma adoptării unei legislații în acest sens, pe deportarea „celor mai răi dintre cei mai răi”, relatează Le Figaro.

Această cifră, care a apărut într-un raport de justificare a bugetului pentru Congresul SUA, este prima statistică oficială privind deportările publicată sub a doua administrație a lui Donald Trump. Oficiul de Statistică pentru Securitate Internă nu și-a actualizat datele de la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024. Numărul total de deportări este cu aproximativ 171.000 mai mare decât în ​​anul fiscal precedent, dar rămâne cu mult sub promisiunea din campania lui Donald Trump de a deporta un milion de persoane pe an.

Deportările voluntare nu au fost incluse în raport

În plus, cifra extrem de mediatizată a „ autodeportărilor”, citată de Departamentul pentru Securitate Internă, nu a fost inclusă în raport. Prin intermediul aplicației „CBP Home”, imigranții fără acte pot alege să părăsească Statele Unite pe cont propriu. În schimb, biletul lor de avion este plătit și primesc un bonus de 1.000 de dolari. Comunicatele de presă ale Departamentului pentru Securitate Internă au raportat că peste două milioane de persoane s-au „autodeportat ”, fără a publica însă date periodice.

Raportul ICE, analizat de Axios, arată că obiectivul de a deporta un milion de persoane în următorul an fiscal rămâne neschimbat. Cu toate acestea, raportul bugetar al Departamentului pentru Securitate Internă preconizează deja mai puține fonduri pentru anul fiscal 2027 comparativ cu 2026.