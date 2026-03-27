Senatul Statelor Unite aprobă finanțarea parțială a Departamentului pentru Securitate Internă

Decizia a fost luată după ce negocierile dintre senatori au eșuat joi seară, determinându-i să adopte rapid măsurile asupra cărora exista consens. Printre structurile care vor fi finanțate se numără Administrația pentru Securitatea Transporturilor (TSA) sau Garda de Coastă.

Pentru redeschiderea completă a Departamentului este necesară și aprobarea Camerei Reprezentanților.

„Vom executa cât de mult putem din DHS în seara asta, iar apoi vom finanța restul mai târziu”, a spus liderul majorității republicane, John Thune, potrivit CNN.

Legat de finanțarea ICE, Thune a spus că era așteptată o opoziție din partea democraților, de aceea s-au acordat fonduri suplimentare prin alte proiecte legislative. „Vestea bună este că am anticipat acest lucru acum un an. Adică, unul dintre motivele pentru care am inclus finanțare suplimentară în Legea Marea și Frumoasă pentru Securitatea Internă”, mai spune republicanul.

Rămâne incert dacă Camera Reprezentanților va adopta aceeași măsură. Thune a declarat că nu știe care va fi poziția acesteia, dar și-a exprimat speranța că legislatorii vor acționa rapid.

Democrații au susținut că refuză să acorde „un cec în alb” pentru ICE și poliția de frontieră fără reforme semnificative

„În urma uciderii lui Renee Good și Alex Pretti, democrații din Senat au fost clari: niciun cec în alb pentru ICE și Protecția Frontierelor. Acest acord, de mult așteptat, finanțează TSA, Garda de Coastă, FEMA, CISA, consolidează securitatea la frontieră în porturile de intrare și menține siguranța americanilor”, spune liderul senatorilor democrați, Chuck Schumer.

De cealaltă parte, republicanii au criticat poziția democraților, susținând că aceștia au pierdut oportunitatea de a obține reformele dorite.

„Democrații doreau reforme. Am încercat să colaborăm cu ei pentru reforme. În cele din urmă, nu au obținut nicio reformă. Dar, știți, va trebui să ducem unele dintre aceste bătălii într-o altă zi”, mai spune Thune.