UE vrea cale ferată cu ecartament european până la Kiev și Odesa

Declarația a fost făcută de directorul general pentru Mobilitate și Transport din cadrul Comisiei Europene, Magda Kopczyńska, în cadrul Conferinței pentru Reconstrucția Ucrainei (URC 2026), care s-a desfășurat între 25 și 26 iunie, la Gdańsk, în Polonia.

„Va dura ceva timp, dar sunt convinsă că realizarea acestei conexiuni fizice și a infrastructurii va avea o semnificație mult mai mare decât una simbolică”, a afirmat oficialul european, citat de Interfax-Ukraine.

https://en.interfax.com.ua/news/economic/1180659.html

Planul UE ajunge până la Mariupol

Potrivit acesteia, Ucraina a finalizat deja primii 23 de kilometri de cale ferată construită după standardul european al distanței dintre șine (1.435 mm, față de 1.520 mm pe rețeaua feroviară ucraineană), între orașele Chop și Ujhorod, din vestul Ucrainei. În prezent este construită prima linie către Liov, iar următorul obiectiv este extinderea rețelei până la Odesa.

Proiectele fac parte din extinderea rețelei transeuropene de transport (TEN-T), care urmează să acopere întreg teritoriul Ucrainei. Astfel, trenurile vor putea circula direct pe ecartament european, fără schimbarea boghiurilor la frontieră, iar pe termen lung rețeaua ar urma să ajungă inclusiv până la Mariupol, oraș aflat sub ocupație rusă din 2022.

Argument: mobilitatea militară

Oficialii europeni consideră că noua infrastructură va avea un rol esențial și în reconstrucția postbelică a Ucrainei, înlesnind transportul de mărfuri în întreaga țară.

Ministrul adjunct al Dezvoltării Comunităților și Teritoriilor din Ucraina, Oleksii Balesta, a explicat că proiectul are și o importantă componentă de securitate, întrucât Rusia utilizează ecartamentul larg moștenit din perioada sovietică. Potrivit oficialului ucrainean, „războiul a demonstrat că dezvoltarea infrastructurii trebuie planificată și din perspectiva mobilității militare”.

Anterior, în cadrul summitului de afaceri UE-Ucraina de la Bruxelles, reprezentanta Comisiei Europene declara că UE este interesată de extinderea rețelei feroviare europene până la Liov, Kiev și Odesa.

Sprijin internațional de 18 milioane de dolari

Aproape 18 milioane de dolari au fost atrase din sprijin internațional pentru proiectele companiei feroviare de stat Ukrzaliznytsia, destinate consolidării infrastructurii și integrării acesteia în sistemul european de transport, a anunțat vicepremierul ucrainean Oleksii Kuleba.