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Cele mai realiste chipuri romane antice au fost dezvăluite la o expoziție din Budapesta

Șaisprezece chipuri romane antice au fost readuse la viață într-o nouă expoziție din Budapesta. Cele mai realiste chipuri provin din orașul roman Aquincum.
Cele mai realiste chipuri romane antice au fost dezvăluite la o expoziție din Budapesta
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
15 iul. 2026, 14:45, Cultură-Media
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Șaisprezece chipuri din orașul roman Aquincum au fost readuse la viață într-o nouă expoziție din Budapesta, notează Euronews.

Analiza ADN-ului și antropologia criminalistică dezvăluie diversele origini ale locuitorilor orașului antic.

Fețele, recreate cu ajutorul imprimantei 3D și a plastilinei

Vizitatorii au examinat cranii din epoca romană, expuse alături de reconstituiri faciale realiste. Sculptorul Emese Gábor a recreat fețe antice folosind cranii imprimate 3D și plastilină, potrivit sursei.

Expoziția are loc la Muzeul Aquincum din Budapesta și este intitulată „Odată eram ca tine”.

În cadrul acesteia, sunt prezentate 16 reconstituiri faciale din cranii găsite în antica așezare romană Aquincum. Șase dintre ele sunt modele hiperrealiste din silicon realizate de Gábor.

Curatorii Peter Vamos și Lorant Vass au folosit ADN-ul și analiza antropologică pentru a urmări origini diverse, precum Italia, Scoția, Siria și triburile sarmatice și celtice. Expoziția este deschisă până pe 31 octombrie, mai menționează sursa citată.

Expoziția vrea să rescrie modul în care ajung exponatele la muzeu

Vass a declarat că oasele excavate ajung de obicei catalogate în depozite, fără viață sau suflet. Astfel, expoziția își propune să schimbe această situație.

Inflamația osoasă sugerează că majoritatea locuitorilor au îndurat muncă grea și foame, plasându-i în clasa de mijloc inferioară a societății romane, au spus curatorii. Cu toate acestea, numele și meseriile expuse rămân ficțiune informată istoric, potrivit aceleiași surse.

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