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Haos în Budapesta după filmările cu Schwarzenegger. Autoritățile pregătesc reguli mai stricte

Filmările noului lungmetraj cu Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone și Liam Hemsworth au dat peste cap circulația metroului din Budapesta, după închiderea timp de două zile a magistralei M2, una dintre cele mai circulate linii ale rețelei. Autoritățile pregătesc acum reguli mai stricte pentru astfel de restricții. 
Haos în Budapesta după filmările cu Schwarzenegger. Autoritățile pregătesc reguli mai stricte
Arnold Schwarzenegger/Instagram/Arnold Sports
Maria Miron
10 iul. 2026, 16:42, Știrile zilei
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Filmările producției hollywoodiene „The Kellys”, cu Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone și Liam Hemsworth în distribuție, au dus la închiderea timp de două zile a unei porțiuni din una dintre cele mai circulate linii de metrou din Budapesta.

Restricțiile au coincis cu „Noaptea Muzeelor”, unul dintre cele mai aglomerate weekenduri ale anului în capitala Ungariei, iar călătorii au fost transportați cu autobuze speciale, potrivit Daily News Hungary.

Noi condiții pentru filmări în Budapesta

Consilierii municipali din Budapesta susțin că filmările puteau fi realizate într-o locație fără impact asupra transportului public, precum Parcul de Istorie Feroviară, unde au fost amenajate decoruri pentru producție.

Potrivit organizației civice Közlekedő Tömeg, care militează pentru îmbunătățirea transportului public în Budapesta, ele 50 de milioane de forinți (aproximativ 145.000 de dolari) plătite de producători nu au acoperit suficient disconfortul creat și costurile generate de introducerea autobuzelor speciale.

Din acest motiv, reprezentanții municipalității pregătesc o propunere prin care orice închidere a unei linii de metrou sau restricție majoră de circulație care durează cel puțin șase ore să fie aprobată în prealabil de comisiile de specialitate ale Primăriei Budapesta.

„Nu suntem împotriva producțiilor cinematografice – ele pot genera venituri importante pentru capitală, însă evenimentele care provoacă perturbări atât de mari trebuie să fie supuse unui nivel suplimentar de control”, spun consilierii.

Schwarzenegger profită de timpul liber

În timp ce autoritățile discută noi reguli pentru filmări, Schwarzenegger se bucură de șederea în capitala Ungariei. Actorul a fost văzut de mai multe ori plimbându-se cu bicicleta prin Budapesta și antrenându-se la o sală de fitness. De asemenea, a publicat fotografii în fața Bazilicii Sfântul Ștefan, unul dintre cele mai vizitate obiective turistice ale capitalei Ungariei.

Recent, fostul guvernator al Californiei a jucat o partidă de șah cu maestra ungară Judit Polgár, dublă campioană olimpică. „Pasiunea lui pentru șah m-a impresionat la fel de mult ca personalitatea lui veselă, carismatică și amabilă”, a spus aceasta.

Filmările la „The Kellys” continuă în Budapesta, unde Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone și Liam Hemsworth se află de mai multe săptămâni. Noua producție, un thriller de acțiune realizat de Amazon MGM Studios, urmărește povestea unui polițist din New York care încearcă să-și salveze soția răpită de teroriști.

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