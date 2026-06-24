Odioasa poveste a unui canibal angajat la un spital din Budapesta / Împătimit colecționar (și consumator!) de părți anatomice umane

Ungaria încă nu-și revine după ce a aflat stupefianta poveste a unui angajat al unui spital din Budapesta, care consuma părți anatomice din cadavre umane.

Serviciul Național de Poliție al acestei țări informează că un angajat în vârstă de 30 de ani a fost arestat marți, fiind suspectat de faptul că a colecționat ilegal și a consumat părți de corp uman, potrivit tvpworld.com.

Dacă nu găsea la spital, găsea la cimitir

Din primele rezultate ale anchetei a reieșit că omul ar fi obținut aceste părți anatomice atât din activitatea sa de la spital, cât și din dezgroparea unor cadavre din cimitire abandonate din Ungaria și Slovacia.

În urma perchezițiilor efectuate la proprietățile și bunurile suspectului, polițiștii au descoperit o față umană conservată, mai multe cranii, oase depozitate într-o valiză, un picior uman întreg, un creier, o mână și o inimă păstrată într-un borcan.

Și-a recunoscut atracția pentru carnea umană

În comunicatul poliției se precizează că experții criminaliști analizează în continuare inima pentru a stabili dacă aparține unui om sau unui animal.

Potrivit autorităților, suspectul a recunoscut utilizarea ilegală a unor părți ale corpului uman și a declarat că era atras în mod deosebit de acestea.

Poliția susține că bărbatul le-a spus anchetatorilor că își prepara în diverse moduri părți anatomice umane și le consuma.

Pasionat de anatomie, diseca voios animale

Anchetatorii au mai afirmat că suspectul era pasionat de anatomie și patologie și că obișnuia să disece animale.

Familia și prietenii acestuia nu erau străini de preocupările omului, care își și fotografia cu mândrie colecția de părți umane anatomice.

Identitatea sa și spitalul angajator nu sunt făcute publice

Acum, poliția încearcă să stabilească proveniența exactă a părților anatomice descoperite și nu exclud formularea unor acuzații suplimentare pe măsură ce ancheta avansează.

Poliția nu a făcut publice, deocamdată, identitatea suspectului și nici numele spitalului în care acesta era angajat.