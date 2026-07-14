De ce nu ar trebui să construiești turnuri din pietre în vacanță. Gestul aparent inofensiv care afectează natura și poate induce în eroare excursioniștii

Turnurile de pietre au devenit protagoniste ale fotografiilor și videoclipurilor publicate pe rețele. Mulți utilizatori se provoacă reciproc să construiască structuri din ce în ce mai înalte și spectaculoase. Comentariile la aceste postări sunt împărțite între admirație pentru precizie și avertismente privind impactul asupra naturii, conform Corriere.

Impactul asupra habitatelor naturale

Microorganisme și animale mici, precum larvele de insecte, crustaceele și amfibienii, folosesc spațiile de sub pietre ca adăpost. Ridicarea sau mutarea unei singure pietre poate distruge aceste habitate sau ucide organismele care trăiesc acolo.

Chiar și o mică grămadă de pietre poate modifica cursul apei și altera transportul sedimentelor. Fenomenul poate compromite și zonele de reproducere ale anumitor specii de pești, potrivit specialiștilor citați.

Riscul de a induce în eroare excursioniștii

În zonele montane, mormanele de pietre au adesea o funcție precisă, marcând poteci sau trasee. Construirea de noi mormane la întâmplare poate induce în eroare excursioniștii, determinându-i să urmeze indicații greșite.

În Italia, mormanele de pietre sunt folosite de zeci de ani ca marcaje de traseu în zonele montane. Ele apar de-a lungul traseelor din Dolomiți, în Parcul Național Stelvio și în masivul Gran Sasso. Clubul Alpin Italian invită excursioniștii să nu construiască noi mormane și să nu le modifice pe cele existente.

Mormanele de pietre au și o semnificație culturală profundă în anumite regiuni ale lumii. În Mongolia, acestea sunt asociate cu locurile de înmormântare, iar în tradiția budistă simbolizează norocul. Construirea unor grămezi noi, fără a le cunoaște semnificația, poate fi considerată un gest lipsit de respect.

Când turnurile din pietre devin artă

Artistul american Michael Grab a transformat echilibrul pietrelor într-o formă de artă, folosind exclusiv elemente naturale. Instalațiile sale sunt demontate după finalizare, iar fiecare piatră este pusă la loc, a explicat artistul.

Potrivit experților, chiar și simpla ridicare a unei pietre poate altera un habitat natural. Ecologiștii recomandă admirarea naturii fără modificarea ei, printr-o fotografie care nu lasă urme.

În Tenerife, fenomenul a devenit atât de răspândit încât autoritățile au lansat o campanie de sensibilizare din 2019. Plaje precum Playa Jardín și El Beril deveniseră celebre pentru sutele de grămezi construite de turiști.

Prin campania #PasaSinHuella, autoritățile au instalat panouri pentru a explica vizitatorilor riscurile mutării pietrelor. Zeci de voluntari au demontat manual sute de turnuri, însă multe structuri au fost reconstruite a doua zi. Administrația locală ia în calcul interdicții și sancțiuni pentru cei care continuă practica în zonele sensibile.