Pericolul invizibil din mare: ce sunt curenții de ruptură (RIP) și cum îți pot salva viața câteva gesturi simple

Potrivit United States Lifesaving Association, citată de AP, aproximativ 100 de persoane își pierd viața anual pe plajele din Statele Unite din cauza curenților de ruptură, iar peste 80% dintre intervențiile de salvare sunt legate de acest fenomen. Numai în acest an, Serviciul Național de Meteorologie din SUA a raportat cel puțin 21 de decese provocate de astfel de curenți.

Ce sunt curenții de ruptură

Curenții de ruptură sunt coloane înguste de apă care se deplasează rapid dinspre țărm către larg. Ei nu trag înotătorii sub apă, însă îi pot transporta la o distanță considerabilă de mal. „Un curent de ruptură este ca un râu care curge spre mare”, explică locotenentul Charlie Knight, din cadrul serviciului de salvamari din San Diego. Potrivit acestuia, apa adusă la țărm de valuri trebuie să se întoarcă în ocean, iar acest lucru se produce prin astfel de canale.

Fenomenul apare frecvent în zonele joase ale plajei sau în apropierea digurilor și cheiurilor. Deși poate fi asociat cu vremea rea, curenții de ruptură se pot forma și în zile însorite, iar suprafața apei poate părea liniștită, ceea ce îi face greu de observat. Conform National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), un curent de ruptură poate atinge viteze de până la 3,2 metri pe secundă, mai mari decât poate înota chiar și un înotător experimentat.

Ce recomandă salvamarii

Salvamarii recomandă regula „Flip, Float and Follow” („Întoarce-te pe spate, plutește și lasă curentul să te poarte”). Întoarcerea pe spate și plutirea ajută persoana prinsă în curent să rămână calmă, să economisească energie și să își mențină căile respiratorii deasupra apei. Înotul direct împotriva curentului este aproape imposibil și îi epuizează rapid pe cei aflați în dificultate. După ce curentul își pierde intensitatea și persoana ajunge în ape mai adânci, salvamarii recomandă ridicarea unui braț pentru a semnala că este nevoie de ajutor.

Cum pot fi recunoscute avertizările de pe plajă

Autoritățile folosesc un sistem de steaguri pentru a informa turiștii asupra riscurilor existente. Steagul roșu indică un pericol ridicat, cel galben semnalează un risc moderat, iar cel verde arată condiții favorabile pentru înot. Steagul mov avertizează asupra prezenței viețuitoarelor marine periculoase, precum meduzele, iar două steaguri roșii înseamnă că plaja este închisă. Serviciul Național de Meteorologie din SUA publică avertizări privind riscul de formare a curenților de ruptură și utilizează modele de prognoză care pot anticipa apariția acestora cu până la șase zile înainte pentru coastele estică și a Golfului Mexic, precum și pentru Puerto Rico, Hawaii și Guam.

Ce trebuie făcut dacă observi un înotător în pericol

Autoritățile avertizează că încercarea de a salva pe cont propriu o persoană prinsă într-un curent de ruptură poate fi periculoasă, deoarece și salvatorul poate ajunge în dificultate. Recomandarea este să fie alertat imediat un salvamar, dacă există unul în apropiere, sau să fie apelat serviciul de urgență 911 (112 în România) în cazul în care este observat un înotător aflat în pericol.