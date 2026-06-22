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Marea surpriză a verii. O plajă din Balcani domină Europa

În condițiile în care mulți oameni încă se străduiesc să-și organizeze o escapadă de vară în ultimul moment, întrebarea „unde să mergem” rămâne în continuare o prioritate. Dacă te afli în această situație, vei fi încântat să afli că tocmai a fost dezvăluită „cea mai bună plajă” din Europa.
Marea surpriză a verii. O plajă din Balcani domină Europa
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
22 iun. 2026, 09:21, Life-Inedit
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Specialiștii în asigurări de călătoriw au evaluat zece plaje din destinații populare de vacanță din Europa, notându-le în funcție de temperatura apei și a aerului, recenziile de cinci stele, costurile de cazare, prețurile băuturilor locale și distanța față de cel mai apropiat aeroport.

Și câștigătoarea? Niciuna alta decât plaja Mogren din Muntenegru, potrivit Express. Aceasta a devansat la limită plaja Nissi din Cipru, ocupând primul loc, locul al doilea revenind favoritei cipriote, în timp ce printre alte plaje notabile s-au numărat plaja Irakli din Bulgaria, plaja La Pelosa din Italia și plaja Bournemouth din Marea Britanie.

Plaja Mogren este o plajă dublă extrem de populară și uimitoare, situată la poalele unor stânci impresionante de gresie, chiar la vest de Orașul Vechi din Budva, în Muntenegru.

Considerată pe scară largă drept una dintre bijuteriile Rivierei Budva, aceasta este împărțită în mod distinct în două golfuri separate — Mogren I și Mogren II — legate printr-o pasarelă fermecătoare din lemn și un tunel îngust din piatră naturală săpat în stâncă.

Destinația oferă o combinație ideală între splendoarea naturii sălbatice, apele turcoaz cristaline și accesul facil la atracțiile istorice.

Plaja se bucură de o popularitate considerabilă online, numeroși vizitatori adunându-se pe TikTok pentru a prezenta împrejurimile sale uluitoare. Muntenegru se remarcă, de asemenea, prin prețurile accesibile, având unele dintre cele mai mici tarife generale.

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