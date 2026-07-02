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Doi pacienți au murit și 34 au fost răniți într-un incendiu la un spital din Germania

Cel puțin două persoane au murit și alte 34 au fost rănite joi dimineață într-un incendiu izbucnit la un spital din Ludwigslust, în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest din nordul Germaniei, au declarat pentru AFP surse polițienești.
Doi pacienți au murit și 34 au fost răniți într-un incendiu la un spital din Germania
sursa foto: pixabay
Laurentiu Marinov
02 iul. 2026, 11:57, Știri externe
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Incendiul „a rămas limitat” la o parte a complexului spitalicesc Helene-von-Bülow, iar pacienții au fost transferați într-o zonă securizată din interiorul clădirilor, unde au continuat să fie îngrijiți, relatează Le Figaro.

Potrivit postului tv NDR, incendiul a izbucnit în camera unui pacient înainte de a se extinde la acoperișul departamentului de radiologie. Incendiul a fost ținut sub control și nu sunt vizibile flăcări. Pompieri, paramedici și polițiști au intervenit în număr mare începând cu ora 4:20 dimineața, conform unui comunicat al poliției locale.

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