Doi pacienți au murit și 34 au fost răniți într-un incendiu la un spital din Germania

Cel puțin două persoane au murit și alte 34 au fost rănite joi dimineață într-un incendiu izbucnit la un spital din Ludwigslust, în landul Mecklenburg-Pomerania de Vest din nordul Germaniei, au declarat pentru AFP surse polițienești.