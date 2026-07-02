Doi pacienți au murit și 34 au fost răniți într-un incendiu la un spital din Germania

Incendiul „a rămas limitat” la o parte a complexului spitalicesc Helene-von-Bülow, iar pacienții au fost transferați într-o zonă securizată din interiorul clădirilor, unde au continuat să fie îngrijiți, relatează Le Figaro.
Potrivit postului tv NDR, incendiul a izbucnit în camera unui pacient înainte de a se extinde la acoperișul departamentului de radiologie. Incendiul a fost ținut sub control și nu sunt vizibile flăcări. Pompieri, paramedici și polițiști au intervenit în număr mare începând cu ora 4:20 dimineața, conform unui comunicat al poliției locale.