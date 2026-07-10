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Trump i-a concediat pe ultimii membri ai comisiei electorale

Președintele american Donald Trump i-a demis pe membrii rămași ai comisiei federale independente care asistă oficialii administrației electorale la nivel național, cu doar câteva luni înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, au relatat joi mai multe publicații.
Trump i-a concediat pe ultimii membri ai comisiei electorale
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
10 iul. 2026, 05:54, Știri externe
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Cei trei comisari rămași ai comisiei bipartizane formate din patru membri au fost forțați să plece joi în moduri diferite. Unul dintre republicani a demisionat, iar ceilalți doi numiți de democrați au fost anunțați cu privire la demiterea lor prin e-mail de la biroul de personal prezidențial al Casei Albe, relatează The Guardian.

„În numele președintelui Donald J. Trump, vă scriu pentru a vă informa că funcția dumneavoastră de comisar al Comisiei de asistență electorală este încetată, cu efect imediat. Vă mulțumesc pentru serviciile dumneavoastră”, se arată în e-mail, văzut de Reuters.

Comisia de Asistență Electorală servește drept „centru național de informații privind administrarea alegerilor”, acreditează laboratoare de testare și certifică sistemele de vot și gestionează formularul național de înregistrare a alegătorilor prin corespondență, elaborat prin Legea Națională de Înregistrare a Alegătorilor din 1993, potrivit site-ului web al comisiei.

Legea prevede că președintele poate numi înlocuitori

Revocările vin în urma pledoariei lui Trump și a înalților oficiali ai administrației pentru modificarea cerințelor privind votul prin corespondență și a investigațiilor privind rezultatul alegerilor din 2020, pe care Trump le-a pierdut în fața democratului Joe Biden.

„Este iresponsabil și periculos ca această administrație să rămână hotărâtă să provoace haos pentru funcționarii noștri electorali din întreaga țară”, a declarat secretarul de stat din Arizona, Adrian Fontes, într-un comunicat emis joi. „Această mișcare subminează integritatea administrării electorale imparțiale.”

Legea din 2002 care a înființat comisia, Legea „Help America Vote Act”, prevede că președintele poate numi înlocuitori în cadrul comisiei.

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