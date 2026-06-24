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Trump, confruntare tensionată cu senatorii republicani / L-ar fi numit „nebun” pe Bill Cassidy în timpul unei reuniuni cu ușile închise

Președintele american Donald Trump a avut, miercuri, o reuniune tensionată cu senatorii republicani, în contextul disputelor din interiorul Partidului Republican privind implicarea SUA în conflictul cu Iranul și blocajul din Senat asupra proiectului de lege care impune prezentarea unui act de identitate pentru exercitarea dreptului de vot.
Trump, confruntare tensionată cu senatorii republicani / L-ar fi numit „nebun” pe Bill Cassidy în timpul unei reuniuni cu ușile închise
Luiza Moldovan
25 iun. 2026, 00:01, Știri externe
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Potrivit presei americane, schimbul de replici cel mai aprins a avut loc între Trump și senatorul republican Bill Cassidy, care i-a reproșat președintelui lipsa de transparență în privința războiului cu Iranul.

„Nu le-ați spus americanilor ce se întâmplă. Au trecut patru luni, obiectivele inițiale nu au fost atinse și vreau să știu ce se întâmplă”, i-ar fi spus Cassidy lui Trump, potrivit declarațiilor senatorului pentru publicația NOTUS.

Trump „a ridicat tonul” în timpul ședinței

Cassidy a afirmat că președintele „nu a luat în seamă” observațiile sale și că a ridicat tonul în timpul discuției.

CNN, citând o sursă familiarizată cu întâlnirea, susține că Trump l-ar fi numit pe senator „nebun” („lunatic”), iar Cassidy ar fi refuzat să i se adreseze cu formula „domnule președinte”, adresându-i-se, în schimb „frate”.

Senatorul Bill Cassidy se numără printre cei patru republicani care au votat pentru limitarea posibilității ca Trump să continue operațiunile militare împotriva Iranului fără aprobarea Congresului.

„S-au ridicat vocile”

Și alți participanți au confirmat atmosfera tensionată.

Senatorul Roger Marshall a declarat pentru Punchbowl News că „s-au ridicat vocile”, comparând reuniunea cu „o ședință a consiliului unui spital în care mai mulți medici țipă unii la alții”. La rândul său, senatorul Rand Paul a ironizat situația, afirmând că a fost „multă unitate, multă dragoste republicană între republicani”.

Presa americană mai relatează că Trump l-a criticat și pe senatorul Dave McCormick pentru absența sa de la votul privind rezoluția referitoare la războiul cu Iranul și a cerut conducerii republicane din Senat să adopte cât mai rapid legea SAVE (Safeguard American Voting Eligibility), care prevede obligativitatea prezentării dovezii cetățeniei americane la înregistrarea alegătorilor.

În declarațiile făcute după reuniune, Trump a minimalizat însă tensiunile.

„Am avut o întâlnire foarte bună.

Ne place aproape toată lumea din sală. Sunt câteva persoane care nu-mi plac, dar cred că știți despre cine este vorba. În mare parte, avem un partid foarte unit”, le-a spus jurnaliștilor.

Trump nu trece o lege privind locuințele accesibile

Tot miercuri, Trump a anunțat că refuză să promulge o lege privind locuințele accesibile, adoptată cu o zi înainte cu sprijin bipartizan, până când Senatul va aproba legea SAVE.

Proiectul privind locuințele urmărește accelerarea construcției de locuințe accesibile și facilitarea accesului la credite ipotecare, însă președintele îl folosește ca mijloc de presiune pentru adoptarea reformei electorale.

Disputa evidențiază noile tensiuni dintre Donald Trump și o parte a senatorilor republicani, care în ultimele săptămâni au criticat atât strategia administrației privind Iranul, cât și alte inițiative promovate de președinte.

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