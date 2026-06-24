Donald Trump anulează ceremonia de semnare a unei legi din cauza blocării unei legi electorale

„Conferința de presă și semnarea acordului de astăzi privind locuințele sunt anulate până la adoptarea Legii Salvați America, extrem de necesară, pe care o consider o urgență națională”, a transmis liderul de la Washington printr-un mesaj publicat pe Truth Social.

Legea fusese adoptată cu o majoritate covârșitoare atât în Camera Reprezentanților, cât și în Senat, iar Caroline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe descrisese anterior documentul drept una dintre cele mai importante inițiative legislative din domeniul locuirii din istoria recentă a Statelor Unite, notează CNN.

În mesajele sale, Donald Trump a afirmat că proiectul de lege privind locuințele „pălește în comparație” cu inițiativa „Salvați America”.

Pentru adoptarea proiectului său, a cerut eliminarea procesului de blocarea a legilor care necesita o susținere de cel puțin două treimi în Senat, susținând că aceasta ar permite adoptarea rapidă a reformei electorale și a altor măsuri dorite de Partidul Republican. Trump a mai susținut că, în cazul în care democrații ar prelua puterea, ar elimina la rândul lor această procedură de filibuster.

Proiectul de lege privind locuințele, susținut de parlamentari republicani și democrați deopotrivă, fusese adoptat cu o majoritate de 358-32 în Camera Reprezentanților și 85-5 în Senat, fiind considerat un rar exemplu de consens bipartizan.